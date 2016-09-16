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1532 Кремль начал использовать для мониторинга СМИ систему «Катюша»
Администрация президента начала использовать российскую систему мониторинга публикаций в СМИ и социальных сетях «Катюша», сообщает газета «Ведомости».
Система «Катюша», которая принадлежит компании «М 13», покупается для управления пресс-службы и информации президента и для департамента пресс-службы и информации правительства. Стоимость госконтракта до конца года составляет 79 миллионов рублей.
«Позволяет в режиме реального времени отслеживать состояние информационного поля по широкому спектру тематик, с высокой точностью оценивать характер и масштабы распространения информации, оперативно реагировать на возникающие информационные угрозы»,— кратко описал принцип работы системы гендиректор «М 13» Александр Бадиков.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в пресс-службе главы государства действительно начали пользоваться «Катюшей». Более того, системой пользуются руководители администрации, сотрудники аппарата правительства и другие члены высшего руководства.
«Системой довольны, она постоянно модернизируется», — добавил Песков.
Раньше, как пишут «Ведомости», для мониторинга СМИ и блогов в Кремле использовали систему, разработанную компанией «Медиалогия». Источник издания рассказал, что ФСБ не одобрила продление контракта из-за того, что часть долей компании принадлежала офшорам. В данный момент компанией владеют граждане России.
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