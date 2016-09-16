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Новости

1532 Кремль начал использовать для мониторинга СМИ систему «Катюша»

16.09.2016 Теги: администрация президента, мониторинг, сми

Администрация президента начала использовать российскую систему мониторинга публикаций в СМИ и социальных сетях «Катюша», сообщает газета «Ведомости».

Система «Катюша», которая принадлежит компании «М 13», покупается для управления пресс-службы и информации президента и для департамента пресс-службы и информации правительства. Стоимость госконтракта до конца года составляет 79 миллионов рублей.

«Позволяет в режиме реального времени отслеживать состояние информационного поля по широкому спектру тематик, с высокой точностью оценивать характер и масштабы распространения информации, оперативно реагировать на возникающие информационные угрозы»,— кратко описал принцип работы системы гендиректор «М 13» Александр Бадиков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в пресс-службе главы государства действительно начали пользоваться «Катюшей». Более того, системой пользуются руководители администрации, сотрудники аппарата правительства и другие члены высшего руководства.

«Системой довольны, она постоянно модернизируется», — добавил Песков.

Раньше, как пишут «Ведомости», для мониторинга СМИ и блогов в Кремле использовали систему, разработанную компанией «Медиалогия». Источник издания рассказал, что ФСБ не одобрила продление контракта из-за того, что часть долей компании принадлежала офшорам. В данный момент компанией владеют граждане России.


11 комментариев

-2
Гегелевский Диамант , 16 сентября 2016 в 10:50
Если Катюша нормально отработает, то ее модернизируют до Града, а потом и до Смерча с Ураганом)) .
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0
Maximus Dezimus , 16 сентября 2016 в 10:59
А потом до хохочущих Искандеров, истерящих Тополей, и до Сатаны (без чувства юмора))
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1
Nail Timler , 16 сентября 2016 в 11:00
Система «Катюша» - 7000 Екатерин сидят в Сколково и мониторят на "Эльбрусах" с.ру.net?
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-3
Гегелевский Диамант , 16 сентября 2016 в 11:07
У вас еще остались сомнения в возможностях русских программистов и хакеров?
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1
Konst Konst , 16 сентября 2016 в 11:07
Что -то все это дело попахивает антивирусом Бабушкина. Если написать, допустим, "избиение медведя палкой, потом ногами, потом езда по по нему катком иногда спасает популяцию оленей на северной территории от вымирания" то могут запросто пришить экстремизм? Как "Катюха" поймет, что это просто беспокойство про животных, а не нападки на премьер-министра?
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-2
Гегелевский Диамант , 16 сентября 2016 в 11:11
Конст, а если, к примеру ,спросить:-" шоколад хуже овоща?", то о чем подумает Катюша?
О продуктах питания?
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0
Александр из Винницы , 16 сентября 2016 в 11:26
то что у педофила от шоколада несварение , не помогают и овощи
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-5
Олег Коротаев , 16 сентября 2016 в 11:09
Молодцы, вечером благодарность, а пока по плюсу.
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4
Фотий Ту , 16 сентября 2016 в 11:12
Расцветали груши, что не скушать, поплыли туманы над страной, выходила в енторнет Катющя мониторить так, што оё-ёй.
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0
A H , 16 сентября 2016 в 11:16
В Украине такие штуки обычно назывались транзитным сервером.
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0
tchistiakov boris , 16 сентября 2016 в 11:52
a всё равно, мониторинг системы "ватник" - надёжнее и дешевле для страны и кремля
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