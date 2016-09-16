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1217 В центре французского города Дижон произошел взрыв
В центре французского города Дижон прогремел взрыв, сообщает портал Francetvinfo.
Сообщается, что взрыв произошел в одном из домов около 09.15 по местному времени. Часть здания обрушилась.
Согласно предварительным данным, «множество человек получили ранения».
На месте взрыва работают спасатели. По предварительным данным, взрыв произошел в результате утечки газа.
=>#BREAKING— Mehdi Mnaouar (@MehdiMnaouar) 16 сентября 2016 г.
🇫🇷 Forte explosion à #Dijon due au #gaz
Au moins 9 blessés,
Quartier bouclé,
1 personne sous décombres pic.twitter.com/3bVTOPFqQl
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