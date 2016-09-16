В центре французского города Дижон прогремел взрыв, сообщает портал Francetvinfo.

Сообщается, что взрыв произошел в одном из домов около 09.15 по местному времени. Часть здания обрушилась.

Согласно предварительным данным, «множество человек получили ранения».

На месте взрыва работают спасатели. По предварительным данным, взрыв произошел в результате утечки газа.