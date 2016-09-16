Таганский районный суд Москвы присудил четверым фигурантам дела о покраске звезды на высотке на Котельнической набережной компенсацию в размере более двух миллионов рублей за незаконное уголовное преследование, передает Интерфакс.

Таким образом суд частично удовлетворил иск оправданных ранее бейсджамперов.Они потребовали в общей сложности более 3 млн рублей компенсации за незаконное содержание под домашним арестом, расходы на адвоката и за утраченную возможность заработка. Также они просили возместить деньги за аренду парашютного оборудования, так как их собственные вещи были изъяты.

Представитель Минфина и прокурор сочли заявленные требования необоснованными. Сотрудник министерства заявила, что названные суммы за оплату работы адвокатов завышены. Также Минфин не нашел доказательств тому, что молодые люди были уволены или пытались найти работу на дому.

Напомним, в сентябре прошлого года Таганский районный суд Москвы оправдал бейсджамперов Александра Погребова, Алексея Широкожухова, Евгению Короткову и Анну Лепешкину. Их обвиняли в вандализме и хулиганстве по политическим мотивам. К реальному сроку в 2,3 года был приговорен только руфер Владимир Подрезов, который был единственным частично признавшим вину фигурантом этого дела.

Подрезова освободили в декабре 2015 года.

В августе 2014 года золотая звезда на шпиле сталинской высотки на Котельнической набережной была наполовину выкрашена в голубой цвет, а на здании был вывешен украинский флаг. Полицейские задержали четырех бейсджамперов. Молодые люди утверждали, что не участвовали в акции, а лишь за несколько часов до этого спрыгнули со здания с парашютами.

Позднее ответственность за покраску звезды взял на себя украинский руфер Павел Ушивец (Григорий Мустанг), заявив, что задержанные не имеют отношения к его акции. В подтверждение своих слов руфер опубликовал фотографию, на которой он стоит на шпиле высотки.