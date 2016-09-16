В Косово по подозрению в нарушении режима пребывания задержаны россиянка Оксана Сазонова и гражданин Украины Сергей Белоус, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

По информации РИА Новости, журналистов агентства News Front задержали в населенном пункте Велика Хоча рядом с городом Ораховац, где они готовили материал.

«Журналисты находятся в полицейском изоляторе для иностранцев в Приштине. Им ничто не угрожает. Они подозреваются в нарушении режима пребывания в Косово. В пятницу им, вероятно, будет вынесена мера пресечения. Скорее всего, это будет депортация», — цитирует собеседника агентство.

Всего задержаны были три человека: Сазонова, Белоус и их сопровождающий — сербский политик, бывший председатель муниципалитета Штрпце Звонко Михайлович.

Российский МИД подтвердил задержание журналистов.

«По имеющейся предварительной информации, в косовской полиции их обвиняют в незаконном пересечении административной линии между Косово и остальной частью Сербии», — сказано в заявлении ведомства.

Руководитель агентства News Front Константин Кнырик рассказал, что Сазоновой удалось дозвониться ему. Отснятый журналистами материал правоохранительные органы заставили удалить.

«Оксане Сазоновой, руководителю сербской редакции News Front дали возможность совершить положенный по закону звонок, у них все хорошо, относятся нормально, правда задают много вопросов», — сказал Кнырик.

Информационный портал News Front называет своей целью «защиту интересов русской цивилизации, показ истинного лица противников русского мира», а приоритетным направлением — «объективное и правдивое освещение событий на Донбассе, в Сербии, Болгарии, России, на Украине».