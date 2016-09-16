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519 Дело Варвары Карауловой передали в суд
Уголовное дело в отношении студентки МГУ Варвары Карауловой, обвиняемой в связях с «Исламским государством» (организация запрещена в России) передали в суд, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.
Планируется, что судебный процесс по существу начнется в октябре.
В начале сентября защита Карауловой обратилась с жалобой в Конституционный суд. Адвокаты Сергей Бадамшин и Гаджи Алиев потребовали разрешить правовую неопределенность между Конституцией и законом о содержании под стражей подозреваемых. По закону адвокат может встретиться с подзащитным в СИЗО при предъявлении удостоверения адвоката и ордера.
Однако в ноябре 2015 года сотрудники СИЗО «Лефортово» как минимум 9 раз отказали адвокатам в свидании с Карауловой, требуя предъявить разрешение от следователя.
Напомним, в мае 2015 года студентка МГУ Варвара Караулова сбежала из дома и тайком отправилась в Турцию. Там она пыталась пересечь сирийскую границу, но после исчезновения ее отец сообщил о произошедшем в соцсетях. Девушку удалось задержать вместе с другими перебежчиками в границе.
Сама Караулова объяснила, что «ехала в Сирию к любимому мужчине», а не для того чтобы примкнуть к «Исламскому государству».
Следствие считает, что после возвращения домой Караулова не оставила попыток присоединиться к боевикам и продолжила общаться со своим вербовщиком в интернете.
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