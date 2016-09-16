В сети появилась полная копия сайта движения в защиту прав избирателей «Голос» и поддельный аккаунт в твиттере от имени организации. Об этом сообщили представители движения.

На фейковой странице в твиттере 14 сентября появилась запись: «Осталось всего четверо суток до выборов. Напоминаем, что это наш резервный аккаунт на случай блокировки основного», а затем стали публиковаться новости о выборах. В том числе, создатели страницы в соцсети советуют читателям «голосовать ниткой», чтобы обмануть заставившего отчитаться о голосовании работодателя.

«Голос» предупреждает, что у движения есть только один сайт — golosinfo.org. Горячая линия о нарушениях на выборах работает по телефону 8-800-333-33-50. Настоящие аккаунты движения действуют в Твиттере, и Фэйсбуке» — напомнили представители организации.

Напомним, аналогичный инцидент произошел перед региональными выборами в прошлом году. Неизвестные тогда создали поддельный сайт «Голос-2015» в Костроме. Движение «Голос» заявляло, что не имеет к этой странице никакого отношения.

Движение «Голос» — за честные выборы» было создано в 2013 году. Организация занимается обучением наблюдателей на федеральных и региональных выборах, организовывает процесс наблюдения и фиксирует нарушения.