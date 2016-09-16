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Новости

249 В сети появился фейковый сайт и твиттер-аккаунт движения «Голос»

16.09.2016 Теги: выборы, голос

В сети появилась полная копия сайта движения в защиту прав избирателей «Голос» и поддельный аккаунт в твиттере от имени организации. Об этом сообщили представители движения.

На фейковой странице в твиттере 14 сентября появилась запись: «Осталось всего четверо суток до выборов. Напоминаем, что это наш резервный аккаунт на случай блокировки основного», а затем стали публиковаться новости о выборах. В том числе, создатели страницы в соцсети советуют читателям «голосовать ниткой», чтобы обмануть заставившего отчитаться о голосовании работодателя. 

«Голос» предупреждает, что у движения есть только один сайт — golosinfo.org. Горячая линия о нарушениях на выборах работает по телефону 8-800-333-33-50. Настоящие аккаунты движения действуют в Твиттере, и Фэйсбуке» — напомнили представители организации.

Напомним, аналогичный инцидент произошел перед региональными выборами в прошлом году. Неизвестные тогда создали поддельный сайт «Голос-2015» в Костроме. Движение «Голос» заявляло, что не имеет к этой странице никакого отношения.

Движение «Голос» — за честные выборы» было создано в 2013 году. Организация занимается обучением наблюдателей на федеральных и региональных выборах, организовывает процесс наблюдения и фиксирует нарушения.


2 комментария

2
Oleg Verkhoturov , 16 сентября 2016 в 13:25
Не будут росвласти такой ерундой заниматься. Сколько надо, столько и нарисуют голосов в ЦИКе за едросов и прочих "солидарных". Обкатано в 2011 и 2012. ))
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0
Виктор Отман , 16 сентября 2016 в 14:00
Кто-нибудь еще сомневается, что большой группой хакеров дирижируют российские чекисты - как в рунете, так и в интернете вообще? Атака на "Голос" перед самыми выборами. Атака на сайт Демпартии США перед американскими выборами. Атака на сайт WADA в разгар допингового скандала. Атака на сайт праймериз ПАРНАСА в мае. Обрушение множества демократических ресурсов в общественно важные моменты... И т.д. Математики подтвердят, что такое систематическое совпадение во времени и в поводах их активности не может быть случайным.
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Автор

Анна Байдакова

корреспондент

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