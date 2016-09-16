Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процента до 10% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Для закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции, по оценкам Банка России, необходимо поддержание достигнутого уровня ключевой ставки до конца 2016 года с возможностью ее снижения в I-II квартале 2017 года», – говорится в заявлении ЦБ.

В июле ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 10,50% годовых. Тогда в регуляторе сообщили, что рассматривают возможность ее дальнейшего снижения.

Напомним, в июне Банк России снизил ключевую ставку с 11% до 10,5%. В декабре 2014 года из-за финансового кризиса и резкого падения рубля Центробанк вынужден был поднимать ключевую ставку, а в 2015 году ЦБ постепенно снижал ее, опустив до 11%. С тех пор Центробанк неоднократно сохранял ставку на этом уровне.