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Новости

343 Центробанк понизил ключевую ставку до 10%

16.09.2016 Теги: ключевая ставка, цб

 Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процента до 10% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Для закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции, по оценкам Банка России, необходимо поддержание достигнутого уровня ключевой ставки до конца 2016 года с возможностью ее снижения в I-II квартале 2017 года», – говорится в заявлении ЦБ.

В июле ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 10,50% годовых. Тогда в регуляторе сообщили, что рассматривают возможность ее дальнейшего снижения.

Напомним, в июне Банк России снизил ключевую ставку с 11% до 10,5%. В декабре 2014 года из-за финансового кризиса и резкого падения рубля Центробанк вынужден был поднимать ключевую ставку, а в 2015 году ЦБ постепенно снижал ее, опустив до 11%. С тех пор Центробанк неоднократно сохранял ставку на этом уровне. 


2 комментария

2
Олег Коротаев , 16 сентября 2016 в 13:42
Ура,товарищи!
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0
Jochan Klauer , 16 сентября 2016 в 14:00
Тем временем рухнул еще один банк из первой сотни - военно-промышленный. 30 млрд. тю-тю. Денег нет.
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