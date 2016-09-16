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21 Прокуратура Франции назвала несчастный случай одной из версий взрыва в Дижоне
Прокурор французского города Дижона рассказала, что взрыв в здании — это либо «несчастный случай, или попытка самоубийства», передает телеканал Europe 1.
По словам мэра города Франсуа Ребсамена, взрыв в городе не имеет «ничего общего» с терактом.
Ранее стало известно, что в одном из зданий города Дижон прогремел взрыв. Часть здания обрушилась.
Согласно предварительным данным, «множество человек получили ранения». По предварительным данным, взрыв произошел в результате утечки газа.
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