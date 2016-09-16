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Новости

179 Полковник МВД Захарченко пообещал назвать «заказчиков» своего дела

16.09.2016 Теги: захарченко, мвд

Врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД Дмитрий Захарченко. пообещал сообщить, кто стоит за уголовным делом против него в ходе обжалования ареста в Мосгорсуде 22 сентября. Об этом он сообщил в интервью газете «Комсомольская правда».

«Я знаю, кто за этим стоит. Все эти обвинения были против меня сфабрикованы, чтобы меня подставить, сместить с должности. Это случилось именно в тот момент, когда я стал временно исполняющим обязанности руководителя ГУЭБиПК МВД России. Взяли меня под должность», – приводит газета его слова.

Полковник МВД также прокомментировал происхождение найденных у него при обыске 8,5 млрд рублей в валюте.

«Деньги эти не мои, и были обнаружены не в моей квартире, и не в моей машине. Меня всегда больше интересовала карьера», — сказал Захарченко.

«Эти деньги никак не соотносятся с выдвинутыми обвинениями. Думаю, что их даже не ожидали обнаружить. Надо выяснить у сводной сестры, чьи это средства. Мне трудно уследить за тем, чем занимается сестра. У нас не настолько близкие отношения. Отец работает в финансовой сфере, занимает пост в банке. Но общего бизнеса у меня с ним нет», — добавил он.

Напомним, Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября по обвинению в получении взятки и превышении полномочий, на следующий день его арестовали на два месяца. Ему инкриминируется получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. 

В ходе обысков в квартире Захарченко обнаружили эквивалент 8,5 млрд рублей в долларах и евро. На вопрос полицейских, откуда у него эти деньги, он ответил, что их ему дали банкиры на хранение. 

«Коммерсант» предположил, что крупная сумма могла быть связана с семейным бизнесом полицейского. По словам источников издания, отец полковника Виктор Захарченко известен в банковских кругах как автор финансовых схем для владельцев и топ-менеджеров проблемных банков. По одной из версий, Захарченко вместе с отцом помогал минимизировать потери банкиров перед тем, как Центробанк отзывал у них лицензии. Одним из клиентов семьи был «Нота-банк».


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