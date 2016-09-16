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Новости

132 В Бельгии полиция задержала двух человек по подозрению в терроризме

16.09.2016 Теги: бельгия, полиция, терроризм

Бельгийская федеральная полиция задержала двух человек в ходе антитеррористической операции. Об этом сообщает в пятницу телеканал RTBF.

Накануне полицейские провели обыски у подозреваемых в причастности к джихадистским кругам в Брюсселе и Льеже.

Один из подозреваемых вел через интернет-мессенджер активную переписку, в которой сообщал о своей подготовке к теракту. Правоохранители сочли эту угрозу достаточно серьезной, чтобы провести операцию, отмечает телеканал.

Второй задержанный — один из близких подозреваемого.

Телеканал также сообщает, что одной из задач следствия является выяснение того, связаны ли задержанные с террористической сетью, недавно выявленной во Франции, которая общалась через тот же мессенджер.

Напомним, 22 марта в бельгийской столице произошла серия терактов: в аэропорту Завентем прогремели два взрыва, позже еще один произошел в местном метро. Уже после эвакуации спасатели обнаружили в аэропорту третье взрывное устройство, которое удалось обезвредить. В результате теракта погиб 31 человек, около 300 получили ранения.

Ответственность за теракты в Брюсселе взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).


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