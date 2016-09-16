Новости
479 Обвиняемого в педофилии священника перевезли из Москвы в Санкт-Петербург
Обвиняемого в педофилии священника Глеба Грозовского, этапировали из Москвы в Санкт-Петербург, Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой зампред столичной Общественной наблюдательной комиссии Еву Меркачеву.
«В четверг вечером Грозовский был на вокзале и проходил процедуру посадки в поезд. В рамках этапирования в Петербург он уже покинул Москву, однако поезд может по пути подбирать и других подследственных, поэтому ехать может до 36, а то и 40 часов», — сказала она.
Ранее в августе Израиль передал России православного священника Глеба Грозовского, обвиняемого в совершении сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних
Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин сообщал ранее, что священника этапируют в Санкт-Петербург, где с ним будут проводиться следственные действия.
Напомним, бывший настоятель храма Иоанна Воина в Ленинградской области и духовник петербургского футбольного клуба «Зенит» обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 132 Уголовного Кодекса России. По версии следствия, священнослужитель в 2011 и 2013 годах совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней и 12-летней девочек-воспитанниц летних православных лагерей в Приозерском районе Ленинградской области и в Греции.
Грозовский уехал в Израиль осенью 2013 года, чтобы принять участие в работе по реабилитации алко- и наркозависимых организации «Центр здоровой молодежи». С тех пор на родину он не возвращался. В апреле 2014 года его объявили в международный розыск, в сентябре того же года задержали и позже арестовали.
19 января 2016 года окружной суд Иерусалима согласился удовлетворить просьбу России экстрадировать священника. В Израиле Грозовский, ссылаясь на свои национальные корни, пытался получить гражданство, однако получил отказ. Также священнослужитель заявлял, что вернется в Россию «в качестве свободного гражданина, а не заочно обвиненного и арестованного лишь по факту ложных свидетельств».
Партнеры
Опрос
Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →
Реклама
Блог редакции
«Это — не борьба с коррупцией, а ее полный провал»
Пятьдесят попыток забыть Чечню
Последние выборы
В чем разница между спецоперациями Лубянки и системной борьбой с коррупцией
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)3028
-
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам в Москве4308
-
Коммунисты празднуют день рождения Дзержинского2927
-
ЦСКА открыл новый стадион победой над «Тереком»1775
-
Москва. День города: благоустройство и кино6985
-
Парк «Патриот». Форум «Армия-2016»5199
Самое обсуждаемое
Публикуем текст, который может быть положен в основу российской реакции на выводы Нидерландов об обстоятельствах гибели рейса МН17
Читайте стр.9 отчета. Там же обосновано, что в «новой русской ракете»...
Пять рецептов спасения российской экономики
Как это там было у Райкина: рассмеялся один. Главный бухгалтер...
«Эту страну спасут только массовые расстрелы»
Собеседникам Да не то, что простить, не это я имел в виду. А то, что...
Самое читаемое
«У нас пожар. Я не могу выйти. Прости...»184906
Полковника нашли в «капусте»119610
«Эту страну спасут только массовые расстрелы»100992
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
4 комментария