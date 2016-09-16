Обвиняемого в педофилии священника Глеба Грозовского, этапировали из Москвы в Санкт-Петербург, Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой зампред столичной Общественной наблюдательной комиссии Еву Меркачеву.

«В четверг вечером Грозовский был на вокзале и проходил процедуру посадки в поезд. В рамках этапирования в Петербург он уже покинул Москву, однако поезд может по пути подбирать и других подследственных, поэтому ехать может до 36, а то и 40 часов», — сказала она.

Ранее в августе Израиль передал России православного священника Глеба Грозовского, обвиняемого в совершении сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин сообщал ранее, что священника этапируют в Санкт-Петербург, где с ним будут проводиться следственные действия.

Напомним, бывший настоятель храма Иоанна Воина в Ленинградской области и духовник петербургского футбольного клуба «Зенит» обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 132 Уголовного Кодекса России. По версии следствия, священнослужитель в 2011 и 2013 годах совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней и 12-летней девочек-воспитанниц летних православных лагерей в Приозерском районе Ленинградской области и в Греции.

Грозовский уехал в Израиль осенью 2013 года, чтобы принять участие в работе по реабилитации алко- и наркозависимых организации «Центр здоровой молодежи». С тех пор на родину он не возвращался. В апреле 2014 года его объявили в международный розыск, в сентябре того же года задержали и позже арестовали.

19 января 2016 года окружной суд Иерусалима согласился удовлетворить просьбу России экстрадировать священника. В Израиле Грозовский, ссылаясь на свои национальные корни, пытался получить гражданство, однако получил отказ. Также священнослужитель заявлял, что вернется в Россию «в качестве свободного гражданина, а не заочно обвиненного и арестованного лишь по факту ложных свидетельств».