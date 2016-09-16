Останкинский суд Москвы рассмотрел иск Игоря Сечина к издательскому дому «Бизнес Ньюс Медиа», управляющему газетой «Ведомости», и удовлетворил требования главы «Роснефти», передает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

По решению суда, материал «Сечин вьет гнездо в Барвихе» должен быть удален с сайта, а его распространение запрещено, кроме того, должны быть уничтожены экземпляры газеты.

Однако юристы «Ведомостей» не поняли, какие именно экземпляры суд обязал уничтожить — те, что остались в редакции, или все.

На суде представители истца утверждали, что информация в статье газеты «Ведомости» вынесена на обсуждение «ради праздного интереса публики».

Представители «Бизнес Ньюс Медиа» указывали, что информация для материала была взята из открытых источников (Росреестр и публикации других СМИ). Кроме того, они настаивали, что информация имеет общественный интерес.

Напомним, иск Сечина суд зарегистрировал 19 августа. Глава «Роснефти» подал исковое заявление в защиту неприкосновенности личной жизни из-за публикации газеты о строительстве дома в Барвихе, элитном поселке на Рублевском шоссе. Материальных претензий Сечин в иске не заявлял.

В публикации говорится, что глава «Роснефти» с осени 2014 года строит дом в центре Барвихи возле санатория управделами президента России. Стоимость участка газета оценила минимум в 60 млн евро. В самой «Роснефти» в тот же день назвали статью «бессмысленным заказом».

Это уже не первый раз, когда Игорь Сечин судится с газетой «Ведомости». В 2014 году суд удовлетворил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданный главой «Роснефти», обязав «Ведомости» опубликовать опровержение сведений, содержавшихся в колонке заместителя главного редактора издания Кирилла Харатьяна.

Напомним, 28 сентября состоится рассмотрение иска Игоря Сечина к «Новой газете».