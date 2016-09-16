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Новости

1164 Игорь Сечин выиграл суд против газеты «Ведомости»

16.09.2016 Теги: роснефть, сечин, сми, суды

Останкинский суд Москвы рассмотрел иск Игоря Сечина к издательскому дому «Бизнес Ньюс Медиа», управляющему газетой «Ведомости», и удовлетворил требования главы «Роснефти», передает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

По решению суда, материал «Сечин вьет гнездо в Барвихе» должен быть удален с сайта, а его распространение запрещено, кроме того, должны быть уничтожены экземпляры газеты.

Однако юристы «Ведомостей» не поняли, какие именно экземпляры суд обязал уничтожить — те, что остались в редакции, или все.

На суде представители истца утверждали, что информация в статье газеты «Ведомости» вынесена на обсуждение «ради праздного интереса публики».

Представители «Бизнес Ньюс Медиа» указывали, что информация для материала была взята из открытых источников (Росреестр и публикации других СМИ). Кроме того, они настаивали, что информация имеет общественный интерес.

Напомним, иск Сечина суд зарегистрировал 19 августа. Глава «Роснефти» подал исковое заявление в защиту неприкосновенности личной жизни из-за публикации газеты о строительстве дома в Барвихе, элитном поселке на Рублевском шоссе. Материальных претензий Сечин в иске не заявлял.

В публикации говорится, что глава «Роснефти» с осени 2014 года строит дом в центре Барвихи возле санатория управделами президента России. Стоимость участка газета оценила минимум в 60 млн евро. В самой «Роснефти» в тот же день назвали статью «бессмысленным заказом».

Это уже не первый раз, когда Игорь Сечин судится с газетой «Ведомости». В 2014 году суд удовлетворил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданный главой «Роснефти», обязав «Ведомости» опубликовать опровержение сведений, содержавшихся в колонке заместителя главного редактора издания Кирилла Харатьяна.

Напомним, 28 сентября состоится рассмотрение иска Игоря Сечина к «Новой газете».


5 комментариев

3
Виктор Тарасов , 16 сентября 2016 в 17:35
Деньги есть -суд у вас в кармане.
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1
Doktor Djan , 16 сентября 2016 в 17:39
Оперативненько. Как там дела со святой принцессой?
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0
Вася Иванов , 16 сентября 2016 в 17:57
ну раз выиграл, то теперь деваться некуда, хорошо пятница, поеду на дачу обрадую соседа, что тот туалет который он строил три года, и имел не осторожность по привычке обклеить газетами НГ, придется по решению суда сносить, предложу ему помощь, если он не успел им воспользоваться еще.
20 лет по кустикам, и еще 10 лет в кустики
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0
Андрей В , 16 сентября 2016 в 17:57
Быстро, однако. Дом был позже яхты.
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0
Вася Иванов , 16 сентября 2016 в 17:59
это правовое государство, Сечин воспользовался своим правом, как человек, не понимаю зачем эту новость вообще мусолить.
НГ вроде везде твердит о праве, но как кто нить обращается в суд и еще выигрывает, сразу паника и обиды со злостью.
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