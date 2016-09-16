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327 Путин назвал результаты взлома WADA интересными для международной общественности
Президент России Владимир Путин прокомментировал хакерскую атаку на базу данных Всемирного антидопингового агентства WADA, передает ТАСС.
«Мы не разделяем то, что делают хакеры, но то, что они сделали, не может не быть интересным для международной общественности, прежде всего спортивной общественности», — сказал он.
По словам президента, инцидент со взломом вызывает «очень много вопросов».
«Вроде как бы здоровые спортсмены легально принимают медикаменты, запрещенные для других, а люди, которые явно страдают тяжелыми заболеваниями, тяжелой инвалидностью, даже по подозрению в принятии каких-то препаратов отстраняются от Паралимпийских игр», — добавил Путин.
Напомним, ранее на этой неделе группа хакеров Fancy Bear опубликовала документы Всемирного антидопингового агентства, из которых следует, что WADA в разные годы разрешало принимать американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс, а также американской гимнастке Симоне Байлз запрещенные вещества. В документах сказано, что спортсменки принимали препараты в терапевтических целях, однако диагнозы, из-за которых они получили разрешения от WADA, не раскрываются.
Всемирное антидопинговое агентство обвинило во взломе базы данных российских хакеров. Директор WADA Оливье Ниггли подчеркнул, что «эти преступные действия ставят под угрозу усилия по восстановлению доверия к России», которое было подорвано после публикации доклада Ричарда Макларена о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами.
В то же время президент WADA Крейг Риди усомнился, что правительство России имеет отношение к хакерским атакам на организацию.
«Я был бы очень удивлен, если бы российское правительство принимало в этом непосредственное участие. Тем не менее, по информации, которую мы имеем, я уверен, что люди, совершившие атаку, связаны с Россией», — сказал Риди.
В свою очередь в Кремле заявили, что о причастности официальной Москвы, правительства или спецслужб к хакерской атаке «не может быть и речи».
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