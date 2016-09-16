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Новости

327 Путин назвал результаты взлома WADA интересными для международной общественности

16.09.2016 Теги: допинг, путин, хакеры

Президент России Владимир Путин прокомментировал хакерскую атаку на базу данных Всемирного антидопингового агентства WADA, передает ТАСС.

«Мы не разделяем то, что делают хакеры, но то, что они сделали, не может не быть интересным для международной общественности, прежде всего спортивной общественности», — сказал он.

По словам президента, инцидент со взломом вызывает «очень много вопросов».

«Вроде как бы здоровые спортсмены легально принимают медикаменты, запрещенные для других, а люди, которые явно страдают тяжелыми заболеваниями, тяжелой инвалидностью, даже по подозрению в принятии каких-то препаратов отстраняются от Паралимпийских игр», — добавил Путин.

Напомним, ранее на этой неделе группа хакеров Fancy Bear опубликовала документы Всемирного антидопингового агентства, из которых следует, что WADA в разные годы разрешало принимать американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс, а также американской гимнастке Симоне Байлз запрещенные вещества. В документах сказано, что спортсменки принимали препараты в терапевтических целях, однако диагнозы, из-за которых они получили разрешения от WADA, не раскрываются.

Всемирное антидопинговое агентство обвинило во взломе базы данных российских хакеров. Директор WADA Оливье Ниггли подчеркнул, что «эти преступные действия ставят под угрозу усилия по восстановлению доверия к России», которое было подорвано после публикации доклада Ричарда Макларена о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами.

В то же время президент WADA Крейг Риди усомнился, что правительство России имеет отношение к хакерским атакам на организацию.

«Я был бы очень удивлен, если бы российское правительство принимало в этом непосредственное участие. Тем не менее, по информации, которую мы имеем, я уверен, что люди, совершившие атаку, связаны с Россией», — сказал Риди.

В свою очередь в Кремле заявили, что о причастности официальной Москвы, правительства или спецслужб к хакерской атаке «не может быть и речи».


4 комментария

0
Владимир Горницкий , 16 сентября 2016 в 17:54
По-моему, это называется "включить дурочку". Одни принимают с официального разрешения, а другие - втихаря с последующей подделкой результатов анализов, осуществляемой госслужащими...
А про "был бы удивлен" - хорошо сказал. Дескать, надо же, кто бы мог подумать...
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0
Lenty Vini , 16 сентября 2016 в 17:56
"Мстя моя будет страшна !" - воскликнул Путин - когда раскрыли сплошной мельдонизм российских спортсменов ....
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-1
Олег Коротаев , 16 сентября 2016 в 17:59
Согласен! Только возможность об этом донести до мировой общественности есть только у Америки, а они не захотят, у рыльце в пушку.
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0
Вася Иванов , 16 сентября 2016 в 18:01
странное, то туристы в Турции на чартерном рейсе, то хакеры, -))) и все наб благо России. -))) скоро того гляди в ход пойдут беременные домохозяйки с офицерскими погонами гру под сарафаном.
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