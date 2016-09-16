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Новости

1804 Макларен исключил в будущем возможность вскрыть контейнеры для допинг-проб

16.09.2016 Теги: допинг, олимпиада

Вскрытие контейнеров, предназначенных для забора допинг-проб, полностью исключено в будущем. Об этом заявил глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен, передает ТАСС.

«У нас была информация, что россияне смогли открыть контейнеры с допинг-пробами, которые были взяты во время Олимпийских игр в Сочи. Мы никогда не знали конкретно, как им это удалось, однако после экспериментов, которые произвели эксперты в Великобритании, оказалось, что их открыть можно», — сказал Макларен.

«Мы тоже провели подобные эксперименты, и они подтвердили, что да — открыть контейнеры с допинг-пробами реально, но теперь эта дверь закрыта. Не думаю, что подобные манипуляции еще получатся у кого-то. Поэтому в этом отношении можно быть спокойным», — добавил Макларен.

18 июля независимая комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена опубликовала доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Из документа следует, что система по сокрытию положительных допинг-проб в России применялась с 2011 по 2015 годы. В докладе, в частности, утверждается, что контейнеры с пробами были вскрыты и подвергались повторному использованию.
 


3 комментария

0
Андрей В , 16 сентября 2016 в 18:07
Что сделал один человек, то сможет сломать другой. Тем более с ресурсами государства.
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0
Lenty Vini , 16 сентября 2016 в 18:57
не всегда ... а вот если закатывать мочу доблестных олимпийцев в одноразовые пивные банки ? ... хотя .... хотя ... в России - не получится - предъявят по требованию пустые вскрытые банки , и , потупив взор , краснея - "признаются" - что типа по пьяни перепутали и выпили на опохмел ...
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-4
Гегелевский Диамант , 16 сентября 2016 в 18:21
ВАДА сети то защитить не могут.
1.Следствию надо помогать, помогать и помогать. Запросить логи, проанализировать технологию взлома, защиту серверов, опросить сотрудников ВАДА, изучить содержание документов. Отдельно опубликованных, отдельно украденных ,но не опубликованных и отдельно еще не украденных. Регулярно требовать сотрудничества, обвинять в противодействии следствию и поддержке киберпреступности. С именами фактами.
2. Параллельно. Нарисовать история болезни и подать заявку на длинный перечень медикаментов. Не важно, примут или откажут – шоу маст гоу он. ВАДА надо топить в их собственном соку.
3. Надо подать заявку на ВАДА в Нобелевский комитет по медицина: «За успехи в лечении заболеваний у олимпийских чемпионов».
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