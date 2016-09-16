Вскрытие контейнеров, предназначенных для забора допинг-проб, полностью исключено в будущем. Об этом заявил глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен, передает ТАСС.

«У нас была информация, что россияне смогли открыть контейнеры с допинг-пробами, которые были взяты во время Олимпийских игр в Сочи. Мы никогда не знали конкретно, как им это удалось, однако после экспериментов, которые произвели эксперты в Великобритании, оказалось, что их открыть можно», — сказал Макларен.

«Мы тоже провели подобные эксперименты, и они подтвердили, что да — открыть контейнеры с допинг-пробами реально, но теперь эта дверь закрыта. Не думаю, что подобные манипуляции еще получатся у кого-то. Поэтому в этом отношении можно быть спокойным», — добавил Макларен.

18 июля независимая комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена опубликовала доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Из документа следует, что система по сокрытию положительных допинг-проб в России применялась с 2011 по 2015 годы. В докладе, в частности, утверждается, что контейнеры с пробами были вскрыты и подвергались повторному использованию.

