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488 В Барнауле напали на агитаторов от партии «Яблоко»
В Барнауле напали на агитаторов партии «Яблоко». Об этом на личной странице в фейсбуке написал председатель Алтайского краевого регионального отделения партии Александр Гончаренко.
«Неизвестные лица, действуя видимо по предварительному сговору совершили нападение на пикет из двух человек (юноша и девушка). В результате противоправных действий был сорван пикет, уничтожен куб и нанесены телесные повреждения агитатору партии», — написал он.
Как уточнил Гончаренко, правонарушителей удалось зафиксировать на фото.
Это не первый случай, когда агитаторам препятствуют в осуществлении их деятельности. Накануне в Петрозаводске полиция задержала восемь человек за то, что они раздавали газету в поддержку экс-мэра города Галины Ширшиной и кандидата в Госдуму от партии «Яблоко» Натальи Киселене.
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