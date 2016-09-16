В Барнауле напали на агитаторов партии «Яблоко». Об этом на личной странице в фейсбуке написал председатель Алтайского краевого регионального отделения партии Александр Гончаренко.

«Неизвестные лица, действуя видимо по предварительному сговору совершили нападение на пикет из двух человек (юноша и девушка). В результате противоправных действий был сорван пикет, уничтожен куб и нанесены телесные повреждения агитатору партии», — написал он.

Как уточнил Гончаренко, правонарушителей удалось зафиксировать на фото.

Это не первый случай, когда агитаторам препятствуют в осуществлении их деятельности. Накануне в Петрозаводске полиция задержала восемь человек за то, что они раздавали газету в поддержку экс-мэра города Галины Ширшиной и кандидата в Госдуму от партии «Яблоко» Натальи Киселене.