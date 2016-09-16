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1914 Россия запретила поставки овощей и фруктов из Египта
Россельхознадзор запретил поставки овощей и фруктов из Египта. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на замруководителя ведомства Юлию Швабаускене.
«С 22 сентября вводятся временные ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Египта. Речь, в частности, идет о цитрусовых, томатах, картофеле и другой продукции», — сказала она.
По словам Швабаускене, запрет введен из-за недостаточно эффективной работы фитосанитарной системы Египта. Временное ограничение будет действовать до российско-египетской встречи на экспертном уровне.
Египет является одним из крупных поставщиков плодоовощной продукции в Россию, прежде всего цитрусовых.
Напомним, с начала 2016 года Россия запретила ввоз из Турции ряд фруктов и овощей, в частности, под запрет попали цитрусовые (апельсины, мандарины), виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики, включая нектарины, сливы и терн, земляника и клубника, томаты, репчатый лук и лук шалот, цветная капуста, брокколи, огурцы и корнишоны. После возобновления отношений между Турцией и Россией Владимир Путин пообещал снять ограничения.
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