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Новости

1914 Россия запретила поставки овощей и фруктов из Египта

16.09.2016 Теги: египет, продовольственное эмбарго, россельхознадзор

Россельхознадзор запретил поставки овощей и фруктов из Египта. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на замруководителя ведомства Юлию Швабаускене.

«С 22 сентября вводятся временные ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Египта. Речь, в частности, идет о цитрусовых, томатах, картофеле и другой продукции», — сказала она.

По словам Швабаускене, запрет введен из-за недостаточно эффективной работы фитосанитарной системы Египта. Временное ограничение будет действовать до российско-египетской встречи на экспертном уровне.

Египет является одним из крупных поставщиков плодоовощной продукции в Россию, прежде всего цитрусовых.

Напомним, с начала 2016 года Россия запретила ввоз из Турции ряд фруктов и овощей, в частности, под запрет попали цитрусовые (апельсины, мандарины), виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики, включая нектарины, сливы и терн, земляника и клубника, томаты, репчатый лук и лук шалот, цветная капуста, брокколи, огурцы и корнишоны. После возобновления отношений между Турцией и Россией Владимир Путин пообещал снять ограничения.


5 комментариев

3
Кот Учёный , 16 сентября 2016 в 19:08
Это сезонное.
"Созрели вишни в саду у дяди Вани"
(вернее у придворных владельцев агрохолдингов)
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1
kirill malinov , 16 сентября 2016 в 19:25
"... и тёти Груни, и (что особо важно) дяди Сани..."
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1
Lenty Vini , 16 сентября 2016 в 19:16
после продления и усиления санкций ( которые , как известно всем,- только на пользу) - приходится по традиции вводить зеркальные антисанкции - удалось найти еще из не запрещенного и немедленно запретить - Порнхаб , украинскую соль и египетские фрукты .... ситуация накалилась , и если еще добавят санкций , придется запретить интернет ....
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1
Анатолий Тарасов , 16 сентября 2016 в 19:51
Широкий спектр интересов: от мандаринов до порнухи. По порнухе очень интересно, как скрепоносцы будут ее импортнозамещать?
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2
Гегелевский Диамант , 16 сентября 2016 в 19:25
Россия готова ввести ответные меры за отказ Египта покупать пшеницу
http://expert.ru/2016/09/13/ro...

ответные меры.
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