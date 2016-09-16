Хакерская группа Fancy Bears опубликовала третью часть документов из базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Согласно документам, еще 11 спортсменов из пяти стран имели терапевтическое разрешение на применение допинга.

В их числе британки Никола Адамс (олимпийская чемпионка 2016 года по боксу), Лора Тротт (олимпийская чемпионка по велоспорту), Шивон-Мари О'Коннор (серебряный призер в плавании) и Оливия Карнеги-Браун (серебряный призер в академической гребле), датчанка Джанетт Оттесен (бронзовый призер в плавании), представители Австралии Ким Бреннан (олимпийская чемпионка в академической гребле), Александр Белоногов (серебряный призер в академической гребле) и велогонщик Джек Бобридж, испанка Мирея Бельмонте Гарсия (олимпийская чемпионка в плавании) и спортсмены из Германии стрелок Юлиан Юстус и теннисистка Лаура Зигемунд.

Накануне была опубликована вторая часть документов. Тогда хакеры раскрыли имена 10 американцев, пятерых британцев, пятерых немцев, а также спортсменов из Чехии, Польши, Румынии и Дании, которые также имели официальное разрешение WADA на применение запрещенных веществ.

Также хакеры уличили в употреблении допинга на ОИ-2016 российского боксера Мишу Алояна, который завоевал серебро Олимпиады. Согласно опубликованным Fancy Bears данным, допинг-проба россиянина, взятая 21 августа, дала положительный результат на стимулятор туаминогептан.

Напомним, ранее на этой неделе Fancy Bears обнародовали данные WADA, из которых следует, что в разные годы агентство разрешало принимать американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс, а также американской гимнастке Симоне Байлз запрещенные вещества. В документах сказано, что спортсменки принимали препараты в терапевтических целях.

Президент России Владимир Путин назвал результаты хакерской атаки «интересными для международной общественности, прежде всего спортивной общественности».

«Вроде как бы здоровые спортсмены легально принимают медикаменты, запрещенные для других, а люди, которые явно страдают тяжелыми заболеваниями, тяжелой инвалидностью, даже по подозрению в принятии каких-то препаратов отстраняются от Паралимпийских игр», — отметил президент.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство обвинило во взломе базы данных российских хакеров. Директор WADA Оливье Ниггли подчеркнул, что «эти преступные действия ставят под угрозу усилия по восстановлению доверия к России», которое было подорвано после публикации доклада Ричарда Макларена о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами.

В то же время президент WADA Крейг Риди усомнился, что правительство России имеет отношение к хакерским атакам на организацию.

В свою очередь в Кремле заявили, что о причастности официальной Москвы, правительства или спецслужб к хакерской атаке «не может быть и речи».