Новая газета

17 сентября весь день мы показываем фильм «Класс коррекции» Ивана Твердовского
(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

1376 Fancy Bears обнародовали новые документы из базы данных WADA

16.09.2016 Теги: допинг, спорт, хакеры

Хакерская группа Fancy Bears опубликовала третью часть документов из базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Согласно документам, еще 11 спортсменов из пяти стран имели терапевтическое разрешение на применение допинга.

В их  числе британки Никола Адамс (олимпийская чемпионка 2016 года по боксу), Лора Тротт (олимпийская чемпионка по велоспорту), Шивон-Мари О'Коннор (серебряный призер в плавании) и Оливия Карнеги-Браун (серебряный призер в академической гребле), датчанка Джанетт Оттесен (бронзовый призер в плавании), представители Австралии Ким Бреннан (олимпийская чемпионка в академической гребле), Александр Белоногов (серебряный призер в академической гребле) и велогонщик Джек Бобридж, испанка Мирея Бельмонте Гарсия (олимпийская чемпионка в плавании) и спортсмены из Германии стрелок Юлиан Юстус и теннисистка Лаура Зигемунд.

Накануне была опубликована вторая часть документов. Тогда хакеры раскрыли имена 10 американцев, пятерых британцев, пятерых немцев, а также спортсменов из Чехии, Польши, Румынии и Дании, которые также имели официальное разрешение WADA на применение запрещенных веществ.

Также хакеры уличили в употреблении допинга на ОИ-2016 российского боксера Мишу Алояна, который завоевал серебро Олимпиады. Согласно опубликованным Fancy Bears данным, допинг-проба россиянина, взятая 21 августа, дала положительный результат на стимулятор туаминогептан.

Напомним, ранее на этой неделе Fancy Bears обнародовали данные WADA, из которых следует, что в разные годы агентство разрешало принимать американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс, а также американской гимнастке Симоне Байлз запрещенные вещества. В документах сказано, что спортсменки принимали препараты в терапевтических целях.

Президент России Владимир Путин назвал результаты хакерской атаки «интересными для международной общественности, прежде всего спортивной общественности».

«Вроде как бы здоровые спортсмены легально принимают медикаменты, запрещенные для других, а люди, которые явно страдают тяжелыми заболеваниями, тяжелой инвалидностью, даже по подозрению в принятии каких-то препаратов отстраняются от Паралимпийских игр», — отметил президент.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство обвинило во взломе базы данных российских хакеров. Директор WADA Оливье Ниггли подчеркнул, что «эти преступные действия ставят под угрозу усилия по восстановлению доверия к России», которое было подорвано после публикации доклада Ричарда Макларена о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами.

В то же время президент WADA Крейг Риди усомнился, что правительство России имеет отношение к хакерским атакам на организацию.

В свою очередь в Кремле заявили, что о причастности официальной Москвы, правительства или спецслужб к хакерской атаке «не может быть и речи».


6 комментариев

0
Доктор Ольга , 16 сентября 2016 в 20:16
Гибридные войны в действии. Не брезгуем ничем...
Ответить 
0
Алексей ТТТ , 16 сентября 2016 в 21:28
Может, Вы что-то знаете? Обнародуйте доказательства. Хоть какие-нибудь.
Ответить 
0
Алексей ТТТ , 16 сентября 2016 в 21:50
По первой ссылке:
"Федеральное бюро расследований пытается собрать достаточно доказательств, чтобы позволить Министерству юстиции предъявить обвинения некоторым из российских граждан"
Пока только ПЫТАЕТСЯ.
По второй:
Как ни крути, пока нет доказательств связи Fancy Bear c Кремлем. Официально предъявленных.
Ответить 
0
Николай Камсков , 16 сентября 2016 в 20:28
"В свою очередь в Кремле заявили, что о причастности официальной Москвы, правительства или спецслужб к хакерской атаке «не может быть и речи».
----
В Кремле "заявили". Хе-хе. ИХТАМНЕТ.
Ответить 
0
Дмитрий Мв , 16 сентября 2016 в 20:38
Молодцы, так и надо. Ударили по щеке перчаткой, а в ответ сразу ногой в пах. Замазать, так всех представителей стран, кто против РФ выступал, а уж потом договариваться. И заметьте, ни один китайский спортсмен не пострадал.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Наука требует денег: «протестная неделя» академиков РАН
Наука требует денег: «протестная неделя» академиков РАН

Фото дня

Станция МЦК «Хорошево» (пересадка на станцию метро «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)

Партнеры

Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много
Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много

Опрос

Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

16 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама