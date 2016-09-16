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Новости

304 S&P повысило прогноз по кредитному рейтингу России

16.09.2016 Теги: экономика

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) изменило прогноз долгосрочных рейтингов России с «негативного» на «стабильный» благодаря снижению внешних рисков и продолжающимся корректировкам в экономике. Об этом сообщается на сайте агентства.

Вместе с тем агентство подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BB+, в национальной валюте — BBB-. Краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте оставлены на уровне B/A-3.

S&P также подтвердило долгосрочный рейтинга по национальной шкале ruAAA. Кроме того, агентство ожидает роста реального ВВП России в среднем на 1,6% в 2017-2019 годах после прогнозируемого сокращения на 1% по итогам текущего года.

В марте аналитики S&P прогнозировали сокращение ВВП России на 1,4% в 2016 году.

В феврале  Standard & Poor's подтвердило рейтинг России на «мусорном» уровне BB+ сохранением «негативного» прогноза. Причинами этого аналитики назвали низкие цены на нефть в 2016–2019 годах, снижение покупательной способности и международные санкции.


5 комментариев

0
Lenty Vini , 16 сентября 2016 в 20:38
ага .... это если не смотреть на падение всех экономических показателей России ... http://rusjev.net/2016/09/07/k...
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1
Олег Коротаев , 16 сентября 2016 в 20:40
Ну это не вциом, им можно верить
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1
Сергей Акользин , 16 сентября 2016 в 21:08
Для Олег Коротаев , 16 сентября 2016 в 20:40
===Ну это не вциом, им можно верить===

Не знаю, зачем Вас минусуют, я плюсанул. Верить можно.
Вот популярно, без особых подробностей, посмотрите, что означают указанные кредитные рейтинги для РФ у S&P. Жуть.

https://ru.wikipedia.org/wiki/...
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2
Ашот Ибрагимов , 16 сентября 2016 в 21:19
Олег Коротаев , 16 сентября 2016 в 20:40
Ну это не вциом, им можно верить
==
Олег, а начальство не «вздрючит» ? Это вы же против «патриотического ветра»…
=

Standard & Poor’s (S&P, полное наименование - Standard & Poor's Financial Services LLC) — дочерняя компания американской корпорацииMcGraw-Hill, занимающаяся аналитическими исследованиями финансовых рынков.
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1
Вадим Галенский , 16 сентября 2016 в 21:18
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) изменило прогноз долгосрочных рейтингов России с «негативного» на «стабильный»...
******************
Ага, "стабильно негативный". Пусть эти господа спрогнозируют экономику РФ после выборов, вот где веселуха попрёт, курс рубля даже ПЕРЕД выборами не могут держать, особенно помогут РФ новые "полезные санкции" :)
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