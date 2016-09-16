Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) изменило прогноз долгосрочных рейтингов России с «негативного» на «стабильный» благодаря снижению внешних рисков и продолжающимся корректировкам в экономике. Об этом сообщается на сайте агентства.

Вместе с тем агентство подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BB+, в национальной валюте — BBB-. Краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте оставлены на уровне B/A-3.

S&P также подтвердило долгосрочный рейтинга по национальной шкале ruAAA. Кроме того, агентство ожидает роста реального ВВП России в среднем на 1,6% в 2017-2019 годах после прогнозируемого сокращения на 1% по итогам текущего года.

В марте аналитики S&P прогнозировали сокращение ВВП России на 1,4% в 2016 году.

В феврале Standard & Poor's подтвердило рейтинг России на «мусорном» уровне BB+ сохранением «негативного» прогноза. Причинами этого аналитики назвали низкие цены на нефть в 2016–2019 годах, снижение покупательной способности и международные санкции.