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Новости

922 Глава Генштаба России осудил действия турецкой армии в Сирии

16.09.2016 Теги: сирия, турция

Начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов в ходе визита в Анкару указал на незаконность действий турецкой армии в Сирии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в военно-дипломатических кругах.

По словам собеседника агентства, среди обсуждаемых вопросов «была и проводимая Турцией на севере Сирии операция «Щит Евфрата».

«В ходе встречи Валерий Герасимов указал начальнику турецкого Генштаба генералу Хулуси Акару на нелегитимность действий турецких вооруженных сил в Сирии. Кроме того, до турецкой стороны были доведены возможные военные и политические риски в случае затягивания или дальнейшего расширения масштабов операции «Щит Евфрата», — пояснил источник.

Напомним, наземная военная операция «Щит Евфрата» началась на севере Сирии 24 августа. Турция ввела на сирийскую территорию около 40 танков, которые поддерживали почти тысячи сирийских повстанцев.


11 комментариев

2
Васо Днепровский , 16 сентября 2016 в 21:17
Кроме того, до турецкой стороны были доведены возможные военные и политические риски в случае затягивания или дальнейшего расширения масштабов операции «Щит Евфрата»
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Запретят турецкие помидоры еще раз?
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0
Lenty Vini , 16 сентября 2016 в 21:27
не запретят .... после поимки турками террористической группы - около 30 человек , - устроившей взрыв в аэропорту Стамбула ( большинство оказались россиянами) - больше информации о дальнейшем расследовании и суде не было - а Путин быстро пошел на попятную по всем вопросам с Турцией ,- не получив ничего взамен .... я так понимаю - что ему было сделано предложение , от которого он не смог отказаться .... теперь ни Путин , ни Кремль не будут делать никаких резких движений и заявлений по Турции - у них связаны руки ... так , для приличия немного попискивать - как сейчас - иногда ...
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-2
Алексей ТТТ , 16 сентября 2016 в 21:39
Пятница, вечер - можно и расслабиться...
Скажите, господин VINI, в каком учебном заведении Вы учитесь - техникум, ВУЗ? Ну если не секрет?
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2
Владимир Василенко , 16 сентября 2016 в 21:19
Интересно, а как дела с помидорами! Уже созрели?
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-3
Олег Коротаев , 16 сентября 2016 в 21:26
Только заметьте, он это в глаза говорил, причем когда у них был.
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0
Вадим Галенский , 16 сентября 2016 в 21:28
" Какие мы грозные,как жуки навозные. " (с)
А принудить Турцию к миру кишка тонка, только жалобное поскуливание выходит ? Да чхать турки хотели на Кремль и его обижания и они прекрасно знают, что Путин ничего не сделает, может только своим рабам чесать по ушам, про "могучую" РФ , которая милостиво позволила Турции ввести войска в Сирию :)
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2
Алексей Неважно(Киев) , 16 сентября 2016 в 21:28
«В ходе встречи Валерий Герасимов указал начальнику турецкого Генштаба генералу Хулуси Акару на нелегитимность действий турецких вооруженных сил в Сирии. Кроме того, до турецкой стороны были доведены возможные военные и политические риски _
Я все время пытаюсь понять смысл и стиль речей и месседжей принятый в Московии. Какое отношение к политике имеет военный? Как может генерал не занимающий политической должности говорить другому генералу о "политических последствиях"??? Политика дело ПОЛИТИКОВ.военные выполняют приказ и ВСЁ!!! Нет... эта страна обречена... дякувати Господу.
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-2
Алексей ТТТ , 16 сентября 2016 в 21:33
"Нет... эта страна обречена... дякувати Господу."

О Господи! Ну куда нам до великих!
Конечно, Россия скоро развалится. Этой мантре уже четверть века.
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0
Вадим Галенский , 16 сентября 2016 в 21:45
АЛЕКСЕЙ ТТТ
О Господи! Ну куда нам до великих!
Конечно, Россия скоро развалится. Этой мантре уже четверть века.
******************
Гхм, а разве "великая Россия" не разваливалась все последние 100 лет ? В Московии перестали преподавать историю ? Хотя то что в РФ называется "историей", действительно лучше не преподавать, кремлёвские "учёные" выдумали кучу сказок и мифов и каждые десять лет их переписывают.
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0
Анатолий Зиновьев , 16 сентября 2016 в 21:51
Да уж,РОССИЙСКАЯ Империя начала века и нечто грозно "выступающее" в данное время это две большие разницы,как бы это не было обидно для "патриотов" ненавидящих"хохлов" и " пиндосов".
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0
Алексей ТТТ , 16 сентября 2016 в 21:57
Ну если грубо округлить цифры, последние сто лет был СССР, который 25 лет назад, слава Богу, развалился. С тех пор вроде все остались при своих.
Украинских историков я вам тоже процитировать могу. Перед началом уик-энда самое то.
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