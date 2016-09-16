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922 Глава Генштаба России осудил действия турецкой армии в Сирии
Начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов в ходе визита в Анкару указал на незаконность действий турецкой армии в Сирии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в военно-дипломатических кругах.
По словам собеседника агентства, среди обсуждаемых вопросов «была и проводимая Турцией на севере Сирии операция «Щит Евфрата».
«В ходе встречи Валерий Герасимов указал начальнику турецкого Генштаба генералу Хулуси Акару на нелегитимность действий турецких вооруженных сил в Сирии. Кроме того, до турецкой стороны были доведены возможные военные и политические риски в случае затягивания или дальнейшего расширения масштабов операции «Щит Евфрата», — пояснил источник.
Напомним, наземная военная операция «Щит Евфрата» началась на севере Сирии 24 августа. Турция ввела на сирийскую территорию около 40 танков, которые поддерживали почти тысячи сирийских повстанцев.
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