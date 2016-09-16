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Новости

103 Украина ввела санкции в отношении судей Сенцова и Кольченко

16.09.2016 Теги: санкции, сенцов, украина

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении некоторых представителей правоохранительных и судебных органов России. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

«Речь идет о представителях правоохранительных и судебных органов России, ответственных за незаконное преследование граждан Украины Олега Сенцова, Александра Кольченко и других, которые были неправомерно задержаны, осуждены и до сих пор незаконно удерживаются на территории России», — говорится в сообщении пресс-службы.

В России Олег Сенцов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима, Александр Кольченко — к 10 годам. Сенцова обвинили в создании террористического сообщества, совершении и подготовке двух террористических актов и двух эпизодах незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ. Кольченко — в участии в террористическом сообществе и совершении террористического акта.


1 комментарий

-1
Олег Коротаев , 16 сентября 2016 в 21:52
А смысл? Типа, для судей это не ожиданность? Не, судьи свой контракт с дьяволом уже подписали.
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