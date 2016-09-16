Глава министерства Ольга Васильева создала новый департамент контрольно-ревизионной деятельности и профилактики правонарушений для сотрудничества с силовиками. Об этом сообщает РБК.

Как стало известно изданию, Васильева издала приказ, согласно которому в ее непосредственное подчинение переходят сразу четыре департамента, отвечающие за ключевые направления работы ведомства.

Теперь Васильева непосредственно руководит департаментом государственной политики в сфере общего образования (управляет общеобразовательными школами), департаментом государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи, департаментом информационной политики и департаментом контрольно-ревизионной деятельности и профилактики правонарушений, которого раньше в министерстве не существовало.

Департамент контрольно-ревизионной деятельности и профилактики правонарушений был создан сразу по нескольким причинам: чтобы координировать работу подведомственных Минобрнауки организаций, для контроля за госзакупками и условиями соблюдения госконтрактов и для контроля за тем, как чиновники распоряжаются имуществом, пишет РБК.

«Теперь, если, например, какому-то департаменту нужно что-то закупить или реализовать проект, на которой нужно потратить бюджетные средства, нужно получить согласование от контрольно-ревизионного департамента. До этого в министерстве вообще не было контроля за тратами чиновников. Любой департамент мог придумать себе любую задачу, определить финансирование и сам же эту задачу контролировал», — сообщил собеседник издания.

Еще одной задачей нового департамента будет профилактика правонарушений в ведомстве. Для этого департамент наладит работу с правоохранительными органами. Это будет в основном консультационное взаимодействие с силовиками, пояснил источник.

По словам собеседников РБК, в департаменте контрольно-ревизионной деятельности и профилактики правонарушений будут работать как чиновники ведомства, так и приглашенные специалисты, всего более 30 человек. Васильева может представить руководителя нового департамент уже на рабочем совещании в понедельник,19 сентября.

Напомним, в конце августа новый министр образования уволила четырех своих заместителей.

Ольга Васильева, в прошлом работавшая в администрации президента России, возглавила министерство образования и науки 19 августа 2016 года. Она сменила на этом посту Дмитрия Ливанова, который проработал в должности министра образования четыре года.