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Новости

1314 Васильева создала в Минобрнауки отдел для сотрудничества с силовиками

16.09.2016 Теги: минобрнауки, силовики

Глава министерства Ольга Васильева создала новый департамент контрольно-ревизионной деятельности и профилактики правонарушений для сотрудничества с силовиками. Об этом сообщает РБК.

Как стало известно изданию, Васильева издала приказ, согласно которому в ее непосредственное подчинение переходят сразу четыре департамента, отвечающие за ключевые направления работы ведомства.

Теперь Васильева непосредственно руководит департаментом государственной политики в сфере общего образования (управляет общеобразовательными школами), департаментом государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи, департаментом информационной политики и департаментом контрольно-ревизионной деятельности и профилактики правонарушений, которого раньше в министерстве не существовало.

Департамент контрольно-ревизионной деятельности и профилактики правонарушений был создан сразу по нескольким причинам: чтобы координировать работу подведомственных Минобрнауки организаций, для контроля за госзакупками и условиями соблюдения госконтрактов и для контроля за тем, как чиновники распоряжаются имуществом, пишет РБК.

«Теперь, если, например, какому-то департаменту нужно что-то закупить или реализовать проект, на которой нужно потратить бюджетные средства, нужно получить согласование от контрольно-ревизионного департамента. До этого в министерстве вообще не было контроля за тратами чиновников. Любой департамент мог придумать себе любую задачу, определить финансирование и сам же эту задачу контролировал», — сообщил собеседник издания.

Еще одной задачей нового департамента будет профилактика правонарушений в ведомстве. Для этого департамент наладит работу с правоохранительными органами. Это будет в основном консультационное взаимодействие с силовиками, пояснил источник.

По словам собеседников РБК, в департаменте контрольно-ревизионной деятельности и профилактики правонарушений будут работать как чиновники ведомства, так и приглашенные специалисты, всего более 30 человек. Васильева может представить руководителя нового департамент уже на рабочем совещании в понедельник,19 сентября. 

Напомним, в конце августа новый министр образования уволила четырех своих заместителей.

Ольга Васильева, в прошлом работавшая в администрации президента России, возглавила министерство образования и науки 19 августа 2016 года. Она сменила на этом посту Дмитрия Ливанова, который проработал в должности министра образования четыре года. 


4 комментария

0
Владимир Василенко , 16 сентября 2016 в 22:47
Интересно, а эта Васильева по нраву такая же как и та Васильева?
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0
tchistiakov boris , 16 сентября 2016 в 23:34
... имеете в виду - не из внучек лагерных охранников (?)
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0
tchistiakov boris , 16 сентября 2016 в 23:32
(расхочешься !!!... )
опять - new отдел авиации с железнодорожным уклоном ... ? ( D:-D:-D:)
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0
dimitry europeisky , 17 сентября 2016 в 00:01
Мало детей уродуют повальной милитаризацией,встречами с ветеранами-героями пенитенциарной системы,так теперь эта гнида еще и отдельный департамент( и строчечька бюджетненькая-а как же?) создаёт для этого ,на научную,тасзать, основу это дело возлагает.
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