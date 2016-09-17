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Новости

213 США назвали причины отказа раскрывать подробности договора по Сирии

17.09.2016 Теги: россия, сирия, сша

США отказались раскрывать Совету Безопасности ООН согласованные с Россией документы по Сирии, чтобы не поставить под угрозу реализацию достигнутых договоренностей, передает ТАСС со ссылкой на заявление постоянного представительства США при ООН.

По мнению США, Совбез «может сыграть важную роль в урегулировании конфликта в Сирии». Также американская сторона заявила, что она сосредоточена «в первую очередь, на безотлагательной необходимости доставить сирийцам гуманитарную помощь».

«Так как мы не смогли согласовать подход к брифингу в Совете, который бы не навредил операциям, предусмотренным договоренностью, встреча (СБ ООН) была отменена», — заявил постоянный представитель США при ООН.

Ранее стало известно, что запланированная на 00:30 (мск) 17 сентября встреча Совбеза отменилась. Сообщалось, что совет обсудит договоренности США и России по сирийскому конфликту.

«Соединенные Штаты не готовы поделиться документом с членами Совета Безопасности и даже описать его в подробностях. Когда собираешься проводить брифинг [в СБ ООН], нужно по крайней мере быть готовым описать содержание документа», — сказал журналистам постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.

Напомним, 10 сентября по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Джона Керри Москва и Вашингтон утвердили пакет договоренностей по Сирии. Встреча продолжалась 14 часов. Документы вступили в силу 12 сентября, однако они остаются «закрытыми».


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