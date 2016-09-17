После ареста начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД Дмитрия Захарченко структуры госвласти обсуждают возможность упразднения или ребрендинга ГУЭБиПК, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.

По информации издания, аналогичное решение было принято после ареста предыдущего начальника антикоррупционного главка Дениса Сугробова и сотрудников управления «Б» (управление занималось противодействием преступлениям в бюджетной среде) в 2014 году. «Коммерсант» напоминает, что сам ГУЭБиПК создан вместо департамента экономической безопасности МВД, сотрудники которого были участниками нескольких коррупционных скандалов.

Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября по обвинению в получении взятки и превышении полномочий, на следующий день его арестовали на два месяца. Ему инкриминируется получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия.

В ходе обысков в квартире Захарченко обнаружили эквивалент 8,5 млрд рублей в долларах и евро. На вопрос полицейских, откуда у него эти деньги, он ответил, что их ему дали банкиры на хранение.

«Коммерсант» ранее писал, что крупная сумма могла быть связана с семейным бизнесом полицейского. По словам источников издания, отец полковника Виктор Захарченко известен в банковских кругах как автор финансовых схем для владельцев и топ-менеджеров проблемных банков. По одной из версий, Захарченко вместе с отцом помогал минимизировать потери банкиров перед тем, как Центробанк отзывал у них лицензии. Одним из клиентов семьи был «Нота-банк».

Дело в отношении Дениса Сугробова было открыто в 2014 году. По версии следствия, сотрудники МВД пытались подставить сотрудника ФСБ, предложив под видом бизнесменов взять их «под крышу» за 10 тысяч долларов.