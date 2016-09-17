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Новости

1090 Эксперты нашли следы тротила на обломках самолета EgyptAir

17.09.2016 Теги: авиакатастрофа, авиация, самолеты

Французские эксперты нашли следы тротила на обломках самолета A320 авиакомпании EgyptAir, который разбился в мае 2016 года, передает газета Le Figaro со ссылкой на близкий к следствию источник.

Собеседник издания уточнил, что происхождение следов взрывчатки до конца выяснить не удалось, потому что власти Египта не допустили французских экспертов к детальному изучению обломков. По мнению следователей, тротил мог появиться после контакта с пластиковыми мешками, с помощью которых обломки поднимали со дна моря.

Напомним, самолет A320 компании EgyptAir, следовавший из Парижа в Каир, упал в Средиземное море ранним утром 19 мая. В результате крушения воздушного судна погибли 66 человек. Обломки самолета, бортовые самописцы и личные вещи пассажиров были обнаружены у берегов Греции.

В июне сообщалось, что за сутки за день до крушения лайнера на борту были зафиксированы три неполадки. В частности, в распоряжении телеканала France 3 оказались данные электронной системы Acars, свидетельствующие об этом. Однако позднее авиакомпания опровергла эту информацию.

Прорабатывается несколько версий крушения египетского А320, в том числе теракт. По одной из версий, причиной авиакатастрофы могло стать возгорание на борту. В июле следственный комитет Египта, ссылаясь на данные «черного ящика», сообщил, что экипаж перед крушением пытался потушить пожар. 

Ранее о возможном задымлении на борту сообщали СМИ со ссылкой на источники. 


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