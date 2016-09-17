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Новости

149 В Киеве неизвестные забросали фейерверками посольство России

17.09.2016 Теги: нападение, россия, украина

 Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве более 20 человек в ночь на 17 сентября забросали петардами и фейерверками посольство России, передает Интерфакс.

«В районе часа ночи неизвестные бросили на территорию посольства дымовую шашку и обстреляли здание при помощи салютной установки. Выстрелы были направлены непосредственно на здание дипмиссии. По счастливой случайности возгорания не произошло», — рассказали агентству в посольстве.

По информации «Страна.ua», нападавшие сразу же разбежались, полиция не стала их задерживать. Здание не получило видимых повреждений.

В воскресенье, 18 сентября, в здании посольства откроются участки для голосования на выборах в Госдуму. Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что российские выборы невозможно провести на территории страны.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что участки откроются в посольстве России в Киеве, а также в генеральных консульствах. По ее словам, Москва направила приглашения международным наблюдателям и «получила заверения» от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о контроле за проведением голосования на территории Украины.


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