МВД подготовило законопроект о создании муниципальной милиции, пишет «Коммерсант». Документ направлен в регионы на отзыв.

Согласно законопроекту, будет органом местного самоуправления или подразделением местной администрации. В ее задачи будет входить помощь полиции и другим правоохранительным органам. По проекту, милиционеру будет разрешено пользоваться гражданским оружием.

Сотрудники новой структуры смогут проводить досмотр граждан на публичных мероприятиях, патрулировать населенные пункты, составлять протоколы об административных нарушениях, доставлять пьяных и наркоманов в больницы, а нарушителей — в полицию. Отмечается, что милиции не будут передавать полномочия полиции в области патрульно-постовой службы или организации службы участковых.

Финансирование милиция будет получать из бюджета муниципалитета.

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман назвал законопроект «сырым». По его словам, суть изменений в том, чтобы «сбросить с МВД все неинтересные полномочия — проверки свалок, охрану митингов, оставив ему деньги».

Издание напоминает, что в 1999 году в России уже проходил эксперимент по созданию муниципальной милиции. Однако он был признан неудачным и отменен указом президента Владимира Путина в 2000 году.