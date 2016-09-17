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Новости

806 «Коммерсант»: Минфин и Минобороны не согласовали объем финансирования госпрограммы вооружения

17.09.2016 Теги: минобороны, минфин, силуанов, финансирование, шойгу

Министр финансов Антон Силуанов и министр обороны Сергей Шойгу не смогли согласовать объемы финансирования государственной программы вооружения на период с 2018 по 2025 годы (ГПВ-2025), пишет «Коммерсант».

По информации издания, на закрытом совещании у президента России Владимира Путина во время обсуждения финансирования ГПВ-2025 между Силуановым и Шойгу произошел «разговор на повышенных тонах». Причиной, говорит собеседник издания, стали «диаметрально противоположные» оценки предельного объема финансирования программы.

Глава Минобороны, отмечает «Коммерсант», настаивал, что на ГПВ-2025 необходимо выделить до 22 трлн рублей, а глава Минфина говорил о 12 трлн рублей. 

Называемая Минобороны сумма, по оценкам военных, необходима для исполнение «майских указов» президента, согласно которым к 2020 году доля современного вооружения армии должна достичь 70%. «Если это не будет выполнено, то существует риск потерять набранный ныне темп перевооружения и скатиться в деградацию, на уровень десятилетней давности», — приводит позицию ведомства издание.

В свою очередь, Минфин настаивает, что в нынешней экономической ситуации бюджет не сможет выдержать таких нагрузок.

ГПВ-2025 должна была вступить в силу в 2016 году, но Владимир Путин перенес ее на 2018 год. Ведомства должны представить итоговый вариант программы к июлю 2017 года.

По подсчетам Федерального казначейства, расходы на национальную оборону в январе — июле 2016 составили 1, 684 трлн рублей. На национальную безопасность и правоохранительную деятельность — 981 млрд. В прошлом году эти показатели были выше и составляли 2, 091 млрд и 1, 057 млрд соответственно.


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