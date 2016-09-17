Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что 18 сентября охрана российских диппредставительств на территории Украины будет в штатном режиме, передает Интерфакс.

«Украина — это очень цивилизованная страна, мы будем делать все так, как это предусмотрено международным законодательством. Мы не будем охранять избирательный процесс РФ. На самом деле в Киеве есть порядок, независимо от того, какой это день недели. Поэтому правоохранительная система будет выполнять свои функции в штатном режиме», — цитирует его агентство.

Источник РИА Новости в МИД России рассказал, что Москва проверяет детали нападения на посольство в Киеве. «В случае если это подтвердится, то реакция последует незамедлительно», — добавил собеседник РИА Новости.

В ночь на 17 сентября более 20 человек обстреляли здание из салютной пушки и закидали территорию посольства дымовыми шашками.

«В районе часа ночи неизвестные бросили на территорию посольства дымовую шашку и обстреляли здание при помощи салютной установки. Выстрелы были направлены непосредственно на здание дипмиссии. По счастливой случайности возгорания не произошло», — рассказали в посольстве.

В воскресенье, 18 сентября, в здании посольства откроются участки для голосования на выборах в Госдуму. Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что российские выборы невозможно провести на территории страны.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что участки откроются в посольстве России в Киеве, а также в генеральных консульствах. По ее словам, Москва направила приглашения международным наблюдателям и «получила заверения» от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о контроле за проведением голосования на территории Украины.