Роскосмос перенес запланированный на 23 сентября запуск космического корабля «Сююз МС-02» к Международной космической станции, сообщается на сайте ведомства.

Старт корабля откладывается «по техническим причинам после проведения контрольных испытаний на космодроме Байконур».

«Дата запуска космического корабля будет объявлена дополнительно», — сказано в сообщении.

Корабль «Сююз МС» используется для доставки космонавтов на станцию во второй раз. Впервые новая модификация «Союза» пристыковалась к МКС в июле этого года. Запуск «Союза МС» ранее несколько раз переносился, в том числе из-за сбоя в системе управления.

Предполагается, что «Союз МС» станет последней версией и в ближайшие годы будет заменен на новую ракету «Федерация».