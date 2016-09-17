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10 Роскосмос перенес запуск «Союза» с экипажем к МКС
Роскосмос перенес запланированный на 23 сентября запуск космического корабля «Сююз МС-02» к Международной космической станции, сообщается на сайте ведомства.
Старт корабля откладывается «по техническим причинам после проведения контрольных испытаний на космодроме Байконур».
«Дата запуска космического корабля будет объявлена дополнительно», — сказано в сообщении.
Корабль «Сююз МС» используется для доставки космонавтов на станцию во второй раз. Впервые новая модификация «Союза» пристыковалась к МКС в июле этого года. Запуск «Союза МС» ранее несколько раз переносился, в том числе из-за сбоя в системе управления.
Предполагается, что «Союз МС» станет последней версией и в ближайшие годы будет заменен на новую ракету «Федерация».
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