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2266 Путин назвал причины отказа США раскрывать договоренности по Сирии
Президент России Владимир Путин заявил, что США не стали раскрывать детали договоренностей Москвы и Вашингтона по Сирии из-за трудностей в разделении сирийской оппозиции, передает РБК.
«Это связано с трудностями, с которыми сталкиваются США на сирийском треке, они заключаются в том, что они никак не могут отделить так называемую здоровую часть оппозиции от полукриминальных и террористических элементов. На мой взгляд, это продиктовано желанием сохранить боевой потенциал для борьбы с законным правительством президента Асада», — сказал Путин.
Президент добавил, что после обнародования договоренностей «мировой общественности станет понятно, кто и что на самом деле не выполняет».
В свою очередь, американская сторона заявила, что Вашингтон не будет разглашать детали договоренностей, чтобы не поставить под угрозу их реализацию.
«Так как мы не смогли согласовать подход к брифингу в Совете, который бы не навредил операциям, предусмотренным договоренностью, встреча (СБ ООН) была отменена», — заявил постоянный представитель США при ООН.
Ранее стало известно, что запланированная на 00:30 (мск) 17 сентября встреча Совбеза отменилась. Сообщалось, что совет обсудит договоренности США и России по сирийскому конфликту.
Напомним, 10 сентября по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Джона Керри Москва и Вашингтон утвердили пакет договоренностей по Сирии. Встреча продолжалась 14 часов.
Документы вступили в силу 12 сентября, однако они остаются «закрытыми».
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