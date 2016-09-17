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Новости

166 Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос

17.09.2016 Теги: генпрокуратура, допрос, порошенко

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос президента страны Петра Порошенко по делу о событиях на Майдане в 2013-2014 годах, передает ТАСС.

«Мы вызвали президента на допрос сразу после возвращения из командировки в ООН, мы договорились о встрече со следователями», — сказал генпрокурор Юрий Луценко.

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Ранее по этому делу уже были допрошены депутат Радикальной партии Олег Ляшко, бывший премьер Арсений Яценюк, глава МВД Арсен Аваков и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

Напомним, многомесячная акция протеста в центре Киева, получившая название «Евромайдан» началась 21 ноября 2013 года. События привели к противостоянию между правоохранительными органами и гражданскими активистами, а впоследствии и смене власти в стране.


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