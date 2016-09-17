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Новости

1454 Эксперт «Диссернета» потребовал лишить ученой степени Мединского

17.09.2016 Теги: диссернет, мединский, наука

Эксперт «Диссернета» Иван Бабицкий потребовал лишить степени доктора исторических наук министра культуры Владимира Мединского.

По словам Бабицкого, заявление о лишении Мединского ученой степени он подал еще 25 апреля. 4 октября заявление рассмотрит диссертационный совет Уральского федерального университета (Екатеринбург).

«Сейчас наконец стало известно, что оно будет рассмотрено 4 октября в Екатеринбурге диссертационным советом Д 212.285.16 (УрФУ). Оговорюсь сразу, что заявление исходит не от сетевого сообщества «Диссернет» — я участвовал в его написании в своём профессиональном качестве специалиста по позднему Ренессансу», — пишет Бабицкий на своей странице в фейсбуке.

Он отметил, что «Диссернет» занимается только плагиатом, а претензии к работе Мединского носят содержательный характер.

«В случае Мединского основная претензия носит содержательный характер: его работа попросту ненаучна, а местами и прямо абсурдна», — добавляет Бабицкий.

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Напомним, после расследований участников проекта «Диссернет», цель которого — анализ кандидатских и докторских диссертаций, докторских степеней лишились бывший спикер Мосгордумы Владимир Платонов и депутат Госдумы Ришат Абубакиров.

Кроме этого, участники проекта обнаружили заимствования в работах спикера Госдумы Сергея Нарышкина, депутатов Татьяны Алексеевой и Николая Булаева, министров Владимира Колокольцева и Владимира Мединского, бывшего омбудсмена Павла Астахова, губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и других чиновников.

Диссертацию «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII вв.» Владимир Мединский защитил в 2011 году.


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