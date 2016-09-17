Кандидата в депутаты Госдумы Николая Ляскина оштрафовали на тысячу рублей за использование в агитации изображений высокопоставленных госслужащих и политиков.

«У нас была листовка, на которой с одной стороны была нарисована коррупционная схема, а с другой — мой портрет. В схеме использовались изображения людей, похожих на наших чиновников. Эту листовку, она небольшая, мы раздавали в центральных районах Москвы, причем не везде — у нас совсем небольшой тираж», — рассказал «Новой газете» кандидат.

Ляскин напомнил, что ранее было «разъяснение ЦИКа о том, что нельзя использовать фотографии, но можно использовать изображения». Напомним, «Коммерсантъ» публиковал материал, в котором секретарь Центризбиркома Майя Гришина указывала, что «под изображением физического лица в законодательстве о выборах следует понимать оригинальное изображение физического лица».

«Рисунки, компьютерные персонажи, иные художественные образы, вымышленные персонажи (в том числе и те, создание которых было основано на реально существующих или существовавших в прошлом личностях) не относятся к изображениям физлиц по смыслу законодательства о выборах», — говорила Гришина.

По словам Ляскина, на многих агитационных материалах других кандидатов есть изображения тех же политиков и чиновников.

«Мне присылали много агитационных материалов разных кандидатов, у которых были эти изображения. У меня были те же самые изображения, только была показана коррупционная связь между ними. И это кому-то не понравилось. Неизвестный мне человек составил на меня жалобу, затем окружная избирательная комиссия — протокол, который направили в суд. Генпрокурор Чайка лично выписал постановление (16 сентября, — ред.) о снятии с меня неприкосновенности и сегодня состоялся суд. Мне присудили штраф, правда, самый минимальный, какой может быть по этой статье — тысячу рублей», — добавил кандидат.

Ляскина признали виновным в правонарушении по части 1 статьи 5.12 КоАП (изготовление или распространение агитационных материалов с нарушением требований, установленных законодательством о выборах). Окружной избирком счел нарушением использование в листовках кандидата «узнаваемых лиц».

Оба суда закончились. По нашему иску решение - отказать.

По адм протоколу - штраф 1т.р. (судья подчеркнула-минимум) pic.twitter.com/aRUYthmZ8X — Николай Ляскин (@nlyaskin) 17 сентября 2016 г.

Часть 9.1 статьи 62 федерального закона «О выборах депутатов Госдумы» предполагает, что кандидат в агитационных материалах может использовать только свои изображения, «в том числе среди неопределенного круга лиц». Политическая партия может использование изображений лишь выдвинутых ею кандидатов.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября. 17 сентября объявлено «днем тишины», когда агитация за кандидатов запрещена.