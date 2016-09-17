Великобритания официально начнет процесс выхода из Евросоюза в январе–феврале 2017 года. Об этом рассказал глава Евросовета Дональд Туск, пишет The Guardian.

По словам Туска, этот вопрос он обсуждал с премьер-министром Терезой Мэй, которая заявила, что в 2016 году власти не смогут начать процесс выхода страны из ЕС. По её словам, этот процесс может начаться в первые два месяца следующего года.

Согласно 50 конституции Евросоюза, Великобритания должна формально уведомить Брюссель о намерении покинуть ЕС. После этого начнутся переговоры, которые могут затянуться на несколько лет.

Тереза Мэй стала новый премьер-министром Великобритании летом этого года, после того, как в стране прошёл референдум о выходе королевства из состава Евросоюза. Её предшественник Дэвид Кэмерон покинул свой пост, который возглавлял с 2010 года, сразу после объявления результатов референдума. Напомним, большинство (51%) избирателей высказались за выход королевства из ЕС (против проголосовали около 48%).

Тереза Мэй ранее выступала против выхода страны из ЕС, однако затем пообещала выполнить волю подданных Великобритании и осуществить выход из ЕС. До того, как стать премьер-министром, Мэй занимала пост министра внутренних дел страны.