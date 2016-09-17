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Новости

257 В «день тишины» конкуренты обклеили Петрозаводск плакатами против «Яблока»

17.09.2016 Теги: выборы, выборы2016, госдума, карелия, яблоко

Сегодня, в «день тишины», неизвестные обклеили Петрозаводск плакатами с фотографиями плачущих детей, изображения сопровождаются надписями «Выбираешь “Яблоко” — вспомни о детях Донбасса» и «Собираешься голосовать за “Яблоко” — вспомни о Донбассе». Об этом «Новой газете» рассказали в предвыборном штабе партии.


Фото и видео предоставлены предвыборным штабом партии «Яблоко» в Карелии

По словам кандидата в депутаты Госдумы Натальи Дьячковой, плакатов огромное множество, ими буквально увешан весь город.

«Они практически на всех остановках, заборах и зданиях. Мы с утра ездим с одного конца города в другой, снимаем. Прохожие и люди на остановках помогают нам, все возмущены случившимся. И ведь никто не подумал, как и кто их будет снимать после выборов. Все плакаты мы сами физически убрать не сможем», — рассказала она.


Фото предоставлено предвыборным штабом партии «Яблоко» в Карелии

Кандидат отметила, что плакаты появились недавно, судя по всему, их повесили ночью и продолжают вешать до сих пор.

«Я прямо сейчас отрываю плакат — клей по руке течет. Люди говорят, что видели подростков, которые их клеили. Спросили, зачем они это делают, а те ответили: “Нам заплатили, нам пофиг”»,— добавила Дьячкова.


Фото предоставлено предвыборным штабом партии «Яблоко» в Карелии

Напомним, ранее в Петрозаводске полиция задержала восемь человек за то, что они раздавали газету в поддержку экс-мэра города Галины Ширшиной и кандидата в Госдуму от партии «Яблоко» Натальи Киселене. Сами газеты сотрудники правоохранительных органов изъяли. Как утверждают в полиции, газеты запрещены к распространению. В карельском отделении партии уверены, что никаких нарушений в газетах нет.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября. 17 сентября объявлено «днем тишины», когда агитация за кандидатов запрещена.


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Автор

Юлия Репринцева

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