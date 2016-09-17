Новости
1026 В «день тишины» в помещении ТИКа обнаружили агитацию «Единой России»
В «день тишины» агитационные газеты партии «Единая Россия» хранились в помещении ТИКа, на полу у входа в кабинет замглавы управы Зябликово (Москва) Ольги Норкиной (на сайте управы она указана как глава Организационного отдела). Об этом «Новой газете» сообщил эксперт по наблюдению за выборами Движения «Голос», член ТИКа с правом решающего голоса Василий Вайсенберг.
По его словам, это газеты, которые не успели раздать агитаторы. Здание управы Зябликово служит помещением Территориальной избирательной комиссии, и по закону агитационные материалы там храниться не могут, отметил Вайсенберг.
«На самом деле, я их обнаружил несколько недель назад и устно предупредил замглавы управы о недопустимости хранения АПМ в служебном кабинете, — рассказал Вайсенберг ”Новой"‘. — Но она никак не отреагировала. Вот сегодня пришлось вызвать полицию, которая тоже никак не отреагировала и позволила спокойно избавиться от этих газет. Их просто вынесли из кабинета при полном бездействии полицейских. Замглавы управы Ольга Семеновна Норкина сообщила, что этим собирается топить баню и это просто бумажки. Кстати, с Зябликово был связан еще похожий скандал в 2009 году. Член ТИК на камеру рассказал о фальсификациях, правда потом его заставили отказаться от своих слов».
Процесс обнаружения газет эксперт снял на видео:
Ольга Норкина отказалась разговаривать с «Новой газетой» по телефону.
Напомним, ранее в «день тишины» неизвестные обклеили Петрозаводск плакатами против «Яблока». Изображения с фотографиями плачущих детей сопровождались надписями «Выбираешь “Яблоко” — вспомни о детях Донбасса» и «Собираешься голосовать за “Яблоко” — вспомни о Донбассе».
Авторы
Анна Байдакова
корреспондент
Другие материалы
Юлия Репринцева
Другие материалы
Партнеры
Опрос
Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →
Реклама
Блог редакции
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Минфин и Минобороны не согласовали объем финансирования госпрограммы вооружения
«Ребята, да речь шла о преображении страны!»
Холм ядовитых деревьев
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)3590
-
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам в Москве4595
-
Коммунисты празднуют день рождения Дзержинского3113
-
ЦСКА открыл новый стадион победой над «Тереком»1860
-
Москва. День города: благоустройство и кино7042
-
Парк «Патриот». Форум «Армия-2016»5239
Самое обсуждаемое
Публикуем текст, который может быть положен в основу российской реакции на выводы Нидерландов об обстоятельствах гибели рейса МН17
"Новая Газета", курируемая кэгэбэшником Ширяевым, публикует...
Пять рецептов спасения российской экономики
Для AL BAK , 14 сентября 2016 в 13:08 ===Так то европейцы. То, что...
«Эту страну спасут только массовые расстрелы»
Собеседникам Да не то, что простить, не это я имел в виду. А то, что...
Самое читаемое
«У нас пожар. Я не могу выйти. Прости...»198230
Полковника нашли в «капусте»120497
«Эту страну спасут только массовые расстрелы»103765
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев