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Новости

1026 В «день тишины» в помещении ТИКа обнаружили агитацию «Единой России»

17.09.2016 Теги: выборы, выборы2016, госдума, единая россия, нарушения

В «день тишины» агитационные газеты партии «Единая Россия» хранились в помещении ТИКа, на полу у входа в кабинет замглавы управы Зябликово (Москва) Ольги Норкиной (на сайте управы она указана как глава Организационного отдела). Об этом «Новой газете» сообщил эксперт по наблюдению за выборами Движения «Голос», член ТИКа с правом решающего голоса Василий Вайсенберг.

По его словам, это газеты, которые не успели раздать агитаторы. Здание управы Зябликово служит помещением Территориальной избирательной комиссии, и по закону агитационные материалы там храниться не могут, отметил Вайсенберг.

«На самом деле, я их обнаружил несколько недель назад и устно предупредил замглавы управы о недопустимости хранения АПМ в служебном кабинете, — рассказал Вайсенберг ”Новой"‘. — Но она никак не отреагировала. Вот сегодня пришлось вызвать полицию, которая тоже никак не отреагировала и позволила спокойно избавиться от этих газет. Их просто вынесли из кабинета при полном бездействии полицейских. Замглавы управы Ольга Семеновна Норкина сообщила, что этим собирается топить баню и это просто бумажки. Кстати, с Зябликово был связан еще похожий скандал в 2009 году. Член ТИК на камеру рассказал о фальсификациях, правда потом его заставили отказаться от своих слов».

Процесс обнаружения газет эксперт снял на видео:

Ольга Норкина отказалась разговаривать с «Новой газетой» по телефону.

Напомним, ранее в «день тишины» неизвестные обклеили Петрозаводск плакатами против «Яблока». Изображения с фотографиями плачущих детей сопровождались надписями «Выбираешь “Яблоко” — вспомни о детях Донбасса» и «Собираешься голосовать за “Яблоко” — вспомни о Донбассе». 


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Авторы

Анна Байдакова

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