В Санкт-Петербурге священнику Глебу Грозовскому предъявлено обвинение в соверешении преступлений сексуального характера в отношении трех школьниц, сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета.

СК сообщает, что в настоящее время проводятся следственные и оперативные действия, чтобы установить обстоятельства преступлений, в которых обвиняют священника.

По версии следствия, в 2011 году Грозовский в православном детском лагере в Ленинградской области совершил в отношении несовершеннолетних девочек действия сексуального характера. Кроме того, летом 2013 года в православном детско-юношеском клубе «Филадельфия» он изнасиловал еще одну несовершеннолетнюю.

В субботу, 17 сентября, Грозновского доставили из Москвы в Санкт-Петербург. 7 сентября его экстрадировали в Россию из Израиля. В октябре 2013 года священник был заочно арестован и объявлен в международный розыск. На время следствия РПЦ отстранила его от служения. В апреле 2014 года российская Генпрокуратура направила в Израиль запрос о выдаче священника. Запрос удовлетворили лишь в этом месяце.