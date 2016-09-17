В Москве за предвыборную агитацию в «день тишины» задержали агитаторов действующего депутата Госдумы, кандидата нового созыва, баллотирующегося в Думу по списку партии «Яблоко», Дмитрия Гудкова.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного МВД, 30 человек задержали за раздачу агитационных материалов в поддержку Гудкова, и ещё 25 — за то, что они проводили незаконную агитацию в поддержку Гудкова.

«Данные лица доставлены в территориальные отделы полиции. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности по статье 5.10 КоАП РФ “Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах”», — сообщили в управлении МВД.

Глава предвыборного штаба кандидата Максим Кац в разговоре с «Новой газетой» затруднился уточнить точное количество задержанных. «Мне о 30 неизвестно, я знаю о 14. Может быть, были ещё. Я знаю, что всех задержанных уже отпустили, кто-то без составления протокола, на кого-то составили протокол за агитацию в “день тишины”», — рассказал он.

По словам Каца, задержанные просто призывали прийти на выборы, а не голосовать за какого-либо кандидата. «Мы раздавали открытки, которые не призывали голосовать за Гудкова или кого-то ещё, а просто призывали прийти на выборы, — уточнил Кац в разговоре с «Новой». — Но полиция, не разобравшись, задержала людей».

Он добавил, что штаб в связи с инцидентом намерен обратиться в суд. «Мы в суде объясним, что это была именно агитация за явку», — добавил Кац. Он также отметил, что «ситуация, в принципе, штатная, просто сотрудники полиции не очень разбираются во всех этих тонкостях».

Кроме этого, Кац рассказал, что ранее полиция задержала машину, которая везла со склада агитационные материалы. «Машина просто ехала на склад. Это наша машина, в ней лежала агитация. У нас, естественно, осталось много агитации: она лежит на складах, в штабе», — добавил Кац.

иии мы в овд Щукино pic.twitter.com/3XQl90kI96 — Ася (@naivesuper) 16 сентября 2016 г.

«23-я минута дня тишины, отъехали от штаба на 30 метров, остановил ДПС, хотят обыскать машину. Ни документов, ни оснований не предъявляют», — сообщала ранее в своем твиттере Ася Екидина, агитатор предвыборного штаба Гудкова. Она также писала о том, что полицейские не отдают ей паспорт, поскольку «пытаются понять, зачем нас сюда привезли».

«Сказали, что не выпустят, пока не напишем объяснение. При этом чернила в ручке закончились, а новой не дают (…) Теперь нас просят написать объяснение, что мы делали в час ночи в машине. 2,5 месяца работала 16 часов в сутки, чтобы не было такого», — написала позже Екидина.

Вместе с ней среди задержанных оказались ещё двое агитаторов — Кирилл Иванов и Алексей Галушко. Их доставили в ОВД «Щукино». По словам одной из коллег задержанных, ей по телефону в ОВД сказали, будто все трое «агитировали полицейских в день тишины ночью».

Как драссказал Кац, после этого Мосизбирком выпустил заявление, что перевозимые в машине материалы незаконны. «Мы уже подготовили исковое заявление к Мосизбиркому, и подадим его, скорее всего, завтра или, если не успеем, в понедельник. Эта информация ложная: все материалы законы, они напечатаны с избирательного счета кандидата и поданы в избирком», — подчеркнул глава предвыборного штаба кандидата от «Яблока».

Выборы в Госдуму пройдут по всей стране 18 сентября. 17 сентября объявлен днем тишины, во время которого агитация за кандидатов запрещена.