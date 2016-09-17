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Новости

293 В Воронеже задержали мужчину за раздачу предвыборных листовок

17.09.2016 Теги: воронеж, выборы, выборы2016, госдума, задержания, нарушения

В Воронеже полиция задержала молодого человека за раздачу предвыборных листовок в «день тишины», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

«Сегодня сотрудники полиции на улице в Воронеже задержали 22-летнего молодого человека, который раздавал агитационные листовки одной из партий прохожим. Его доставили в отделение полиции и составили протокол об административном правонарушении по статье “проведение предвыборной агитации вне агитационного периода”», — сообщили в пресс-службе.

Молодому человеку выписали штраф в размере одной тысячи рублей и отпустили.

Напомним, ранее в субботу, в «день тишины», оштрафовали кандидата в депутаты Госдумы Николая Ляскина за использование в агитации изображений высокопоставленных госслужащих и политиков. В Петрозаводске неизвестные обклеили весь город плакатами против партии «Яблоко». В управе Зябликово (Москва) в одном из кабинетов нашли агитационные газеты партии «Единая Россия». Кроме этого, в Москве задержали сторонников кандидата в депутаты Дмитрия Гудкова, а также машину предвыборного штаба, перевозившую агитационные материалы.

Выборы в Госдуму пройдут по всей стране 18 сентября. 17 сентября объявлен днём тишины, во время которого агитация за кандидатов запрещена. 


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