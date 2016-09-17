В городе Сисайд Парк в американском штате Нью-Джерси произошел взрыв перед началом благотворительного забега, передает Reuters.

В результате взрыва, произошедшего в 9:30 по местному времени (16:30 мск), пострадавших нет. По информации правоохранительных органов, устройство взорвалось в мусорном баке. Как сообщает NBC, взрывное устройство было изготовлено из металлической трубы.

Кроме того, приблизительно из 30 зданий поблизости эвакуировали всех людей, чтобы взрывотехники проверили их на наличие других бомб. Вскоре поблизости от места взрыва была найдена другая взрывчатка.

Из-за произошедшего организаторы мероприятия решили отменить забег в пользу ветеранов морской пехоты США, в котором должны были принять участие около 5 тысяч человек.