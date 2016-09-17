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632 В Бельгии впервые применили эвтаназию к ребенку
В Бельгии впервые применили эвтаназию к ребенку, пишет The Guardian со ссылкой на главу национальной комиссии по эвтаназии Вима Дистерманса.
Он рассказал, что у ребенка была последняя стадия смертельного заболевания. О возрасте несовершеннолетнего и другие подробности он не сообщил.
«К счастью, очень мало детей, в отношении которых может быть рассмотрена (эвтаназия, — ред.), но это не значит, что мы должны отказать им в праве на достойную смерть», — сказал Дистерманс.
Бельгия легализовала эвтаназию в 2002 году, в 2014 году там узаконили эвтаназию детей. Согласно закону, об эвтаназии может попросить ребёнок любого возраста, находящийся на последней стадии болезни. Бельгия является единственной страной в мире, где такое возможно. Родители несовершеннолетнего должны дать согласие на процедуру.
Согласно данным бельгийского национального комитета по эвтаназии, с 2003 по 2013 год число пациентов, подвергнутых эвтаназии в Бельгии, выросло почти в восемь раз, до 8 752 случаев.
В Нидерландах эвтаназия разрешена для подростков старше 12 лет. В других странах о процедуре могут просить лишь совершеннолетние граждане.
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