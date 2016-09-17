Мосгоризбирком предлагает изменить порядок допуска наблюдателей за выборами. Ведомство предлагает разрешать наблюдателям от политических партий присутствовать на участках, даже если они ранее не регистрировались на них заранее, говорится на сайте Мосгоризбиркома.

Соответствующее письмо за подписью главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова направлено территориальных во все столичные избирательные комиссии. Такое решение было принято несмотря на регламент Центризбиркома, согласно которому до 14 сентября наблюдателям необходимо зарегистрироватсья в специальных списках при избиркомах.

Ранее в феврале президент России Владимир Путин подписал закон о том, что на избирательных участках могут присутствовать не более двух наблюдателей от партий или кандидата, а также за три дня до выборов они обязаны зарегистрироваться.