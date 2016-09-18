Новая газета

За кого вы проголосовали на выборах в Госдуму? Экзит-полл «Новой газеты»
(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

2165 В России проходит единый день голосования (ОНЛАЙН)

18.09.2016 Теги: выборы, выборы2016, госдума

9:59 Москва. Кандидат в депутаты Госдумы Николай Ляскин сообщил о массовом голосовании сотрудников МЧС на участке №497. По его словам, в руки каждого дают по два бюллетеня.

9:51 Алтайский край. В Барнауле обнаружили массовое незаконное голосование, сообщает в фейсбуке помощник депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Александр Лебедев. По его словам, еще накануне ему стало известно о готовящейся карусели. В настоящий момент готовится заявление в полицию.

9:31 Москва. Кандитат в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» Дмитрий Гудков обнаружил карусели. Об этом он сообщил в своем твиттере:

9:26 Москва и Подмосковье. Членов комиссий с правом совещательного голоса пытались не допускать на избирательные участки под разными предлогами, сообщает в телеграмме предвыборный штаб кандидата в депутаты Госдумы от партии «Парнас» Константина Янкаускаса. «Похоже на какую-то ошибку в инструкции или, наоборот, негласную инструкцию. На округе Константина Янкаускаса наблюдатели фиксируют массовый подвоз избирателей на УИК 2239 и 2199, в том числе на автомобиле с госномером т630св. На фото – массовый подвоз избирателей на 2239», — добавили в штабе.


Фото © предвыборный штаб кандидата в депутаты Госдумы от партии «Парнас» Константина Янкаускаса

9:17 Москва. Участок  №1648, район Южнопортовый. На 9:00 проголосовало шесть человек из 971. Обескураженый председатель комиссии спрашивает, знает ли кто-нибудь, какие на этих выборах прогнозы по явке.


Фото © Зинаида Бурская / «Новая газета»

9:15 Украина, Киев. В настоящий момент обстановка у российского посольства в Киеве, а также у генконсульств России в Харькове и Одессе и Львове спокойная, передает Интерфакс. К восьми утра по московскому времени у посольства России в Киеве образовалась очередь из десяти желающих проголосовать. Их пускают при предъявлении паспорта.

9:07 Москва, Чистые пруды. Сорок минут назад корреспондент «Новой газеты» обнаружил проходящую мимо метро «Чистые пруды» колонну людей. В толпе было порядка 100–150 человек. На вопросы, кто вы и откуда, люди либо не отвечали, либо говорили односложно: «Голосовать идём», «Я к родственникам приехал». Кто-то попросил прекратить съемку. Наконец, одна из женщин сказала, что все эти люди являются работниками СМУ, на уточняющий вопрос она ответила: «Да разных СМУ». Затем добавила, что их привезли из Московской области.


Фото Юлия Репринцева / «Новая газета», Москва

9:05 Якутск. На избирательном участке №5/693 председатель комиссии согласилась повернуть лицом к стене портреты кандидата в депутаты, главы Якутии Егора Борисова, а заодно и президента России Владимира Путина. Портреты висели на стенде с гимнами России и Якутии при входе в помещение для голосования. Участок находится в школе №3.


Школа №3, фото © Никита Гирин / «Новая газета»

Нарушение заметил кандидат от «Яблока» Андрей Заякин. Он идет в Госдуму одномандатником по республике Саха, а также возглавляет партийный список по региональной группе, в которую помимо Якутии вошли еще шесть субъектов. Глава Якутии Егор Борисов возглавляет региональный список «Единой России». 

«Я думал, председатель комиссии будет со мной спорить, а она говорит: давайте устраним, — удивился Заякин. — Правда, я просил убрать только портрет Егора Афанасьевича, а она заодно перевернула и Владимира Владимировича».

Через несколько минут история повторилась на участке №17/705 (финансово-экономический техникум). Там портреты Борисова, Путина и премьера Медведева висели прямо над кабинками для голосования.


Школа №31, портрет главы республики Егора Борисова заклеили по жалобе Заякина
Фото © Никита Гирин / «Новая газета»

«У вас тут лица двух кандидатов. Я тоже кандидат. Либо повесьте и мой портрет, либо снимите эти», — потребовал Заякин. Комиссия согласилась.

9:02 Крым. Первые нарушения на выборах в Крыму были зафиксированы еще до начала голосования. Жительница Ялты Аника Шаульская сообщила в своем фейсбуке, что на избирательном участке № 508 (здание ялтинской стоматологической поликлиники) в «день тишины» были обнаружены агитационные материалы кандидатов Андрея Козенко и Сергея Аксенова.

Козенко является вице-спикером Государственного совета Крыма, Аксенов — глава республики. Оба баллотируются в Госдуму от «Единой России». К посту были приложены фотографии агитационных листовок и плакатов, лежащих на столах в избирательной комиссии. Шаульская отметила, что подала жалобу в ТИК с требованием привлечь нарушителей к административной ответственности.

9:01 Мы, кстати, проводим собственный экзит-полл, так что если вы проголосовали, расскажите нам, за кого. Результаты опубликуем, когда закончится голосование.

9:00 Доброе утро всем, кто живет в центральной части России. Восточная часть страны уже давно голосует, а в Москве избирательные участки открылись только час назад.

Если вы вдруг забыли, напоминаем, кого мы сегодня выбираем. Во-первых, Госдуму. Выборы проходят по смешанной избирательной системе: из 450 депутатов 225 избираются по партийным спискам и еще 225 — по одномандатным округам. Чтобы попасть в Госдуму, партиям надо набрать более 5%.

Некоторые регионы избирают глав субъектов федерации и депутатов законодательного собрания.


За кого вы проголосовали на выборах в Госдуму?


10 комментариев

0
Lenty Vini , 18 сентября 2016 в 09:04
россияне голосуют за свое будущее счастье ? - или за "Единую Россию" ? - вообще голосование на выборах ( как , впрочем и тосты на Новый Год) - попытка изменить свою жизнь к лучшему , ничего для этого не делая ....
Ответить 
0
Скорпион 81 , 18 сентября 2016 в 09:06
А там есть выборы?
Ответить 
0
Юрий . , 18 сентября 2016 в 09:48
"И благодать господня снизойдет на тех, кто поставит в своих бюллетенях крестик или любой другой знак напротив фамилии нашего кандидата..."

(Из х/ф "День выборов", ну или из текста сегодняшней утренней молитвы в храмах РПЦ)))
Ответить 
0
Юрий . , 18 сентября 2016 в 09:54
http://beat-box.ru/clip/tOg-5q...
Ответить 
0
Скорпион 81 , 18 сентября 2016 в 09:07
Шоу начинается
Ответить 
-4
Гегелевский Диамант , 18 сентября 2016 в 09:14
Самая высокая явка не Рос. выборы отмечена среди укропользователей.
Ответить 
2
Лена Мельникова , 18 сентября 2016 в 09:17
Мы уже с моими родными сходили, проголосовали, в 8 часов утра, потому что сейчас уезжаем на дачу))) Интересно будет узнать завтра результаты выборов))
- Кстати, видела инцидент, как работник изберкомиссии громко заявила: «Наблюдатели молодцы!» - Они заметили кого-то, кто ВБРАСЫВАЛ – напомню, это было в 8 утра. – Охранники забегали, но похоже его так и не поймали… - Наблюдателей человек 10, они сидят и внимательно наблюдают )) - Пишу из Питера.
- О том, кого я поддерживала и почему, расскажу позже – сегодня, в день выборов, Нельзя об этом говорить, так понимаю ))
Ответить 
0
Юрий Никольский , 18 сентября 2016 в 09:44
Это здорово!
Хотелось бы только узнать, как будут учитываться голоса в семьях, где один компьютер на всех голосующих членов семьи.
Ответить 
0
Олег Коротаев , 18 сентября 2016 в 09:51
Участок 224, как и два года назад, наблюдателей нет(только что оттуда), сказали, что придут часам к 11.
Если оопы не могут набрать людей на все участки и посадить их с утра, то смысл кричать про нечестные выборы? Или для них все самое интересное в пределах третьего кольца?
Ответить 
0
Нина Щукина , 18 сентября 2016 в 09:56
Все флаги вам! Все равно будем иметь то, что имеем. Увы, к сожалению,лучшего не заслужили.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Наука требует денег: «протестная неделя» академиков РАН
Наука требует денег: «протестная неделя» академиков РАН

Фото дня

Станция МЦК «Хорошево» (пересадка на станцию метро «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)

Партнеры

Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много
Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много

Опрос

За кого вы проголосовали на выборах в Госдуму? Экзит-полл «Новой газеты». Результаты будут опубликованы по окончании выборов. Обсудить →

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

17 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама