9:59 Москва. Кандидат в депутаты Госдумы Николай Ляскин сообщил о массовом голосовании сотрудников МЧС на участке №497. По его словам, в руки каждого дают по два бюллетеня.

Многие помнят слова МЧСника Тетерина - "админ ресурс мне не нужен". Яркая картинка с участка 497. Всем дают 2 бюллет pic.twitter.com/1etSyXnHH0 — Николай Ляскин (@nlyaskin) 18 сентября 2016 г.

9:51 Алтайский край. В Барнауле обнаружили массовое незаконное голосование, сообщает в фейсбуке помощник депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Александр Лебедев. По его словам, еще накануне ему стало известно о готовящейся карусели. В настоящий момент готовится заявление в полицию.

9:31 Москва. Кандитат в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» Дмитрий Гудков обнаружил карусели. Об этом он сообщил в своем твиттере:

У нас тут а УИКе 3118, похоже, карусели (там сейчас много людей) очень плохо работают камеры pic.twitter.com/2R4ZsshCTh — Дмитрий Гудков (@gudkovd) 18 сентября 2016 г.

9:26 Москва и Подмосковье. Членов комиссий с правом совещательного голоса пытались не допускать на избирательные участки под разными предлогами, сообщает в телеграмме предвыборный штаб кандидата в депутаты Госдумы от партии «Парнас» Константина Янкаускаса. «Похоже на какую-то ошибку в инструкции или, наоборот, негласную инструкцию. На округе Константина Янкаускаса наблюдатели фиксируют массовый подвоз избирателей на УИК 2239 и 2199, в том числе на автомобиле с госномером т630св. На фото – массовый подвоз избирателей на 2239», — добавили в штабе.



Фото © предвыборный штаб кандидата в депутаты Госдумы от партии «Парнас» Константина Янкаускаса

9:17 Москва. Участок №1648, район Южнопортовый. На 9:00 проголосовало шесть человек из 971. Обескураженый председатель комиссии спрашивает, знает ли кто-нибудь, какие на этих выборах прогнозы по явке.



Фото © Зинаида Бурская / «Новая газета»

9:15 Украина, Киев. В настоящий момент обстановка у российского посольства в Киеве, а также у генконсульств России в Харькове и Одессе и Львове спокойная, передает Интерфакс. К восьми утра по московскому времени у посольства России в Киеве образовалась очередь из десяти желающих проголосовать. Их пускают при предъявлении паспорта.



9:07 Москва, Чистые пруды. Сорок минут назад корреспондент «Новой газеты» обнаружил проходящую мимо метро «Чистые пруды» колонну людей. В толпе было порядка 100–150 человек. На вопросы, кто вы и откуда, люди либо не отвечали, либо говорили односложно: «Голосовать идём», «Я к родственникам приехал». Кто-то попросил прекратить съемку. Наконец, одна из женщин сказала, что все эти люди являются работниками СМУ, на уточняющий вопрос она ответила: «Да разных СМУ». Затем добавила, что их привезли из Московской области.



Фото Юлия Репринцева / «Новая газета», Москва

9:05 Якутск. На избирательном участке №5/693 председатель комиссии согласилась повернуть лицом к стене портреты кандидата в депутаты, главы Якутии Егора Борисова, а заодно и президента России Владимира Путина. Портреты висели на стенде с гимнами России и Якутии при входе в помещение для голосования. Участок находится в школе №3.



Школа №3, фото © Никита Гирин / «Новая газета»

Нарушение заметил кандидат от «Яблока» Андрей Заякин. Он идет в Госдуму одномандатником по республике Саха, а также возглавляет партийный список по региональной группе, в которую помимо Якутии вошли еще шесть субъектов. Глава Якутии Егор Борисов возглавляет региональный список «Единой России».

«Я думал, председатель комиссии будет со мной спорить, а она говорит: давайте устраним, — удивился Заякин. — Правда, я просил убрать только портрет Егора Афанасьевича, а она заодно перевернула и Владимира Владимировича».

Через несколько минут история повторилась на участке №17/705 (финансово-экономический техникум). Там портреты Борисова, Путина и премьера Медведева висели прямо над кабинками для голосования.



Школа №31, портрет главы республики Егора Борисова заклеили по жалобе Заякина

Фото © Никита Гирин / «Новая газета»

«У вас тут лица двух кандидатов. Я тоже кандидат. Либо повесьте и мой портрет, либо снимите эти», — потребовал Заякин. Комиссия согласилась.

9:02 Крым. Первые нарушения на выборах в Крыму были зафиксированы еще до начала голосования. Жительница Ялты Аника Шаульская сообщила в своем фейсбуке, что на избирательном участке № 508 (здание ялтинской стоматологической поликлиники) в «день тишины» были обнаружены агитационные материалы кандидатов Андрея Козенко и Сергея Аксенова.

Козенко является вице-спикером Государственного совета Крыма, Аксенов — глава республики. Оба баллотируются в Госдуму от «Единой России». К посту были приложены фотографии агитационных листовок и плакатов, лежащих на столах в избирательной комиссии. Шаульская отметила, что подала жалобу в ТИК с требованием привлечь нарушителей к административной ответственности.

9:01 Мы, кстати, проводим собственный экзит-полл, так что если вы проголосовали, расскажите нам, за кого. Результаты опубликуем, когда закончится голосование.

9:00 Доброе утро всем, кто живет в центральной части России. Восточная часть страны уже давно голосует, а в Москве избирательные участки открылись только час назад.

Если вы вдруг забыли, напоминаем, кого мы сегодня выбираем. Во-первых, Госдуму. Выборы проходят по смешанной избирательной системе: из 450 депутатов 225 избираются по партийным спискам и еще 225 — по одномандатным округам. Чтобы попасть в Госдуму, партиям надо набрать более 5%.

Некоторые регионы избирают глав субъектов федерации и депутатов законодательного собрания.

За кого вы проголосовали на выборах в Госдуму?