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168 Минобороны заявило о гибели 62 сирийских военных от удара коалиции
Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли четыре удара по войскам Сирии, в результате погибли 62 военнослужащих, около 100 человек ранены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.
По его словам, операция проходила с 17:00 по 17:50 по московскому времени в районе аэродрома сирийского города Дейр-эз-Зор.
«Самолеты коалиции вошли в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики со стороны иракской границы», — рассказал Конашенков.
Он добавил, что в районе аэродрома идут ожесточенные бои с террористами.
«Если данный воздушный удар вызван ошибочными координатами цели, то это прямое следствие упрямого нежелания американской стороны координировать с Россией свои действия против террористических группировок на территории Сирии», — сказал Конашенков.
Сразу после удара члены «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России) перешли в наступление, добавил он.
С 27 февраля в Сирии действует режим прекращения огня. Он не распространяется на запрещенные в России и других странах организации «Исламское государство» , «Джебхат ан-Нусра» (нынешнее название «Джебхат Фатах аш-Шам») и другие формирования, признанные Советом Безопасности ООН террористическими.
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