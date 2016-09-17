Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли четыре удара по войскам Сирии, в результате погибли 62 военнослужащих, около 100 человек ранены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

По его словам, операция проходила с 17:00 по 17:50 по московскому времени в районе аэродрома сирийского города Дейр-эз-Зор.

«Самолеты коалиции вошли в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики со стороны иракской границы», — рассказал Конашенков.

Он добавил, что в районе аэродрома идут ожесточенные бои с террористами.

«Если данный воздушный удар вызван ошибочными координатами цели, то это прямое следствие упрямого нежелания американской стороны координировать с Россией свои действия против террористических группировок на территории Сирии», — сказал Конашенков.

Сразу после удара члены «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России) перешли в наступление, добавил он.

С 27 февраля в Сирии действует режим прекращения огня. Он не распространяется на запрещенные в России и других странах организации «Исламское государство» , «Джебхат ан-Нусра» (нынешнее название «Джебхат Фатах аш-Шам») и другие формирования, признанные Советом Безопасности ООН террористическими.