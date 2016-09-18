В 21:15 на сайте «Новой газеты» ищите результаты выборов от «Народного избиркома» Дмитрия Орешкина.

Вы узнаете, как голосовали на эталонных избирательных участках в Москве и ключевых регионах. Первые результаты альтернативного подсчета голосов появятся на нашем сайте в 21:15 мск.