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73 Главой Карачаево-Черкесии стал Рашид Темрезов
Рашида Темрезова избрали главой Карачаево-Черкесии, за его кандидатуру проголосовали 49 депутатов парламента, сообщает ТАСС.
Ранее парламент Северной Осетии избрал руководителем республики Вячеслава Битарова.
В феврале 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Рашида Темрезова врио главы Карачаево- Черкесской Республики в связи с истечением срока его полномочий на посту руководителя региона.
Рашид Темрезов возглавляет республику с февраля 2011 года, на этом посту он сменил Бориса Эбзеева. На момент назначения он стал одним из двух самых молодых глав российских регионов (вместе с руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым).
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