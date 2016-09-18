Рашида Темрезова избрали главой Карачаево-Черкесии, за его кандидатуру проголосовали 49 депутатов парламента, сообщает ТАСС.

Ранее парламент Северной Осетии избрал руководителем республики Вячеслава Битарова.

В феврале 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Рашида Темрезова врио главы Карачаево- Черкесской Республики в связи с истечением срока его полномочий на посту руководителя региона.

Рашид Темрезов возглавляет республику с февраля 2011 года, на этом посту он сменил Бориса Эбзеева. На момент назначения он стал одним из двух самых молодых глав российских регионов (вместе с руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым).