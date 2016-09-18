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Новости

264 В Алтайском крае обнаружили «карусельщиков»

18.09.2016 Теги: выборы, выборы2016, госдума

Партии и кандидаты сообщают о многочисленных нарушениях на выборах в Алтайском крае, официальных подтверждений этой информации от ЦИКа пока нет.

Первые сигналы поступили от представителей партии «Справедливая Россия». Они сняли на фото и видео сбор группы «карусельщиков», а также вызвали полицию. Нескольких нарушителей удалось задержать.

Позже о готовящихся «каруселях» сообщил один из депутатов в Госдуму Владимир Рыжков. Он поставил в известность главу Алтайского избиркома Ирину Акимову и главу ЦИК Эллу Памфилову. 


Фото маршрута «карусельщиков» / фейсбук помощник депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Александр Лебедев.

Наблюдатели от партии «Единая Россия» обнаружили факты выноса бюллетеней с избирательных участков Барнаула и Камня-на-Оби, а также запрещенную в день выборов агитацию одной из партий.

Представители движения «Голос» сообщили о многочисленных «карусельщиках» и непрошитых списках избирателей.

Пока избирательная комиссия региона не подтверждает официальной фиксации нарушений, заявил первый заместитель глава администрации Барнаула Петр Фризен.

Нет подтверждений и у представителя Ассоциация по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Дмитрий Вовчук, который специально прибыл в регион для наблюдения за выборами.

Однако «ловцы» нарушителей уверяют, что они могут доказать свои заявления и активно распространяют в соцсетях фото и видео.

В свою очередь в региональном управлении МВД заявили, что сообщения о нарушениях поступают, но подтверждений пока нет. По словам главного алтайского полицейского Олега Торубарова, предполагаемые нарушители «установлены», сейчас их допрашивают.

Александра Черданцева, специально для «Новой»


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