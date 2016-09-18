В Нью-Йорке в районе Челси на Манхэттене произошел взрыв, в результате пострадали 29 человек, передает Reuters.

Власти города назвали произошедшее преднамеренным криминальным актом, расследователи же пока не подтверждают наличие связи между взрывом и террористами.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и другие чиновники сообщили, что вариант взрыва газа не рассматривается, однако называть произошедшее подрывом пока нельзя. Причина взрыва не называется.

Полиция сообщила, что во время обысков в районе было найдено, предположительно, вторую взрывчатку. Устройство с подсоединенным по проводу мобильным телефоном было найдено в четырех кварталах от места взрыва.

По словам источника Reuters, взрывчатка лежала в мусорном баке.

Жителям домов по соседству рекомендовали не подходить к окнам, выходящим на улицу. 24 пострадавших доставлены в больницы, один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы также пока не готовы заявить, что между взрывами в Нью-Йорке и Нью-Джерси есть связь.

Накануне в городе Сисайд Парк, штат Нью-Джерс произошел взрыв перед началом благотворительного марафонам в поддержку ветеранов морской пехоты США, в котором должны были принять участие около пяти тысяч человек. Поблизости было найдено еще одно взрывное устройство, которое не сдетонировало. Взрыв также произошел в мусорном баке. В результате никто не пострадал.