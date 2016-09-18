Неизвестный мужчина ранил ножом восемь человек в торговом центре в городе Сент-Клауд в Миннесоте (США). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По словам главы полиции города Уилльям Блэр Андерсон (William Blair Anderson), нападавший был одет в форму охранника. Перед нападением он произнес имя Аллаха и спросил у проходивших мимо людей, мусульмане ли они. Полиция застрелила нападавшего.

Андерсон отказался называть произошедшее терактом. Глава полиции добавил, что восемь пострадавших госпитализировали. Позднее семерых выписали.