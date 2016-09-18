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201 Мужчина ранил ножом восемь человек в торговом центре в США
Неизвестный мужчина ранил ножом восемь человек в торговом центре в городе Сент-Клауд в Миннесоте (США). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По словам главы полиции города Уилльям Блэр Андерсон (William Blair Anderson), нападавший был одет в форму охранника. Перед нападением он произнес имя Аллаха и спросил у проходивших мимо людей, мусульмане ли они. Полиция застрелила нападавшего.
Андерсон отказался называть произошедшее терактом. Глава полиции добавил, что восемь пострадавших госпитализировали. Позднее семерых выписали.
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