В Свиблово (Москва) массово подвозят на автобусах молодых людей, которые голосуют по открепительным удостоверениям. Об этом «Новой газете» рассказал член ТИК с правом совещательного голоса от партии «Парнас» Вадим Покровский.



Фото из фейсбука Вадима Покровского

«Примерно в 9:30 на наших участках №755, 754 и 753 пришло огромное количество людей с открепительными удостоверениями. Нам сказали, что все они с местного завода железобетонных конструкций. Однако они почему-то пришли с детьми — очевидно, что не после смены с завода», — рассказал Покровский.

После этого он отправился на участки №758 и 759, которые расположены в школе, где он учился.

«Там началась та же история, — продолжил член ТИК. — Начали массово свозить молодых людей 20–25 лет на автобусах с чебоксарскими номерами. Я проехал вокруг, посмотрел, что происходит. Примерно в квартале от этого участка остановили автобус, из которого высаживали по 3–4 человека. Они шли по дорожке до участка, где голосовали. В самом участке была очередь — все стояли с открепительными. Я видел, как они голосовали: урны прозрачные, да они особо и не скрывали. Я видел, что они несут бюллетени, на которых стоят галочки за “Единую Россию”».

После этого Покровский вернулся к автобусу — уже вместе с полицейским и наблюдателем от КПРФ на участке №759.

«Вместе мы дошли до автобуса. Там был старший, который объяснял, кому на какой участок идти и как голосовать. Полицейский переписал у всех данные, в том числе у водителя автобуса, и сказал, что состава преступления нет: “Люди пришли голосовать, что же теперь делать”.

Мы с коллегой стали разговаривать с этими людьми, выяснять, кто они и откуда. Они ответили, что приехали из Чебоксар посмотреть наши местные достопримечательности. Я спросил, куда они ходили: “Где ваши селфи с Большим театром?”, на что они сказали, что погуляли вокруг местной церкви. Ну, наверное. ради этого люди и приехали из Чебоксар», — добавил член ТИК.

На участке №753 у одной из женщин, которая стояла в очереди, Покровский обнаружил два открепительных. «Мы написали жалобу и составили протокол. У нас есть подозрение, что у каждого в этих очередях было по два открепительных», — отметил собеседник газеты.

После этого Покровский поехал за автобусом.



«Сначала сделали два круга по району. Они два раза явно пытались сбросить меня с хвоста. Ездили с самого утра и до обеда, пока автобус не уехал из Москвы», — рассказал член ТИК.

«На участках №758 и 759 говорят, что к этому моменту по открепительным проголосовали более 100 человек, то есть 10% от общего числа избирателей», — заключил Покровский.