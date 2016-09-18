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Новости

908 В Свиблово зафиксировали массовый подвоз и голосование по открепительным

18.09.2016 Теги: выборы, выборы2016, госдума, москва

В Свиблово (Москва) массово подвозят на автобусах молодых людей, которые голосуют по открепительным удостоверениям. Об этом «Новой газете» рассказал член ТИК с правом совещательного голоса от партии «Парнас» Вадим Покровский.


Фото из фейсбука Вадима Покровского

«Примерно в 9:30 на наших участках №755, 754 и 753 пришло огромное количество людей с открепительными  удостоверениями. Нам сказали, что все они с местного завода железобетонных конструкций. Однако они почему-то пришли с детьми — очевидно, что не после смены с завода», — рассказал Покровский.

После этого он отправился на участки №758 и 759, которые расположены в школе, где он учился.

«Там началась та же история, — продолжил член ТИК. — Начали массово свозить молодых людей 20–25 лет на автобусах с чебоксарскими номерами. Я проехал вокруг, посмотрел, что происходит. Примерно в квартале от этого участка остановили автобус, из которого высаживали по 3–4 человека. Они шли по дорожке до участка, где голосовали. В самом участке была очередь — все стояли с открепительными. Я видел, как они голосовали: урны прозрачные, да они особо и не скрывали. Я видел, что они несут бюллетени, на которых стоят галочки за “Единую Россию”».

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После этого Покровский вернулся к автобусу — уже вместе с полицейским и наблюдателем от КПРФ на участке №759. 

«Вместе мы дошли до автобуса. Там был старший, который объяснял, кому на какой участок идти и как голосовать. Полицейский переписал у всех данные, в том числе у водителя автобуса, и сказал, что состава преступления нет: “Люди пришли голосовать, что же теперь делать”.

Мы с коллегой стали разговаривать с этими людьми, выяснять, кто они и откуда. Они ответили, что приехали из Чебоксар посмотреть наши местные достопримечательности. Я спросил, куда они ходили: “Где ваши селфи с Большим театром?”, на что они сказали, что погуляли вокруг местной церкви. Ну, наверное. ради этого люди и приехали из Чебоксар», — добавил член ТИК. 

На участке №753 у одной из женщин, которая стояла в очереди, Покровский обнаружил два открепительных. «Мы написали жалобу и составили протокол. У нас есть подозрение, что у каждого в этих очередях было по два открепительных», — отметил собеседник газеты. 

После этого Покровский поехал за автобусом.

«Сначала сделали два круга по району. Они два раза явно пытались сбросить меня с хвоста. Ездили с самого утра и до обеда, пока автобус не уехал из Москвы», — рассказал член ТИК.

«На участках №758 и 759 говорят, что к этому моменту по открепительным проголосовали более 100 человек, то есть 10% от общего числа избирателей», — заключил Покровский.


6 комментариев

-2
Виктор Дремов , 18 сентября 2016 в 15:34
Манит, манит, манит карусель в путешествие по замкнутому кругу...
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0
olga fedorinova , 18 сентября 2016 в 15:37
Ну, не на всех же участках будет огромное количество проголосовавших по открепительных.
Там, где их много, там и результат за ЕР будет сильно отличаться. Так что будет сразу наглядно видно, где побывали жулики.
Но, к сожалению, в целом по Москве эти жулики сильно сдвинут результат в сторону ЕР.
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0
Алексей Бесфамильный , 18 сентября 2016 в 15:57
"Там, где их много, там и результат за ЕР будет сильно отличаться."

Не факт. Методов много, не обязательно каруселить. Вот увидите - будет и затягивание с подсчетом, и вброс пачками, и фальсификация протоколов, и удаление при пересчете.
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0
автандил завадский , 18 сентября 2016 в 15:53
давайте чебоксарцы,ловите удачу-бабки по легкому,но на следующие выборы пойдете пешком рублей за 200
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0
автандил завадский , 18 сентября 2016 в 15:53
давайте чебоксарцы,ловите удачу-бабки по легкому,но на следующие выборы пойдете пешком рублей за 200
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0
ашим .н , 18 сентября 2016 в 15:58
Москва с нетерпением будет ждать Чебоксарских дальнобойщиков и фермеров.
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Автор

Юлия Репринцева

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